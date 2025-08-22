Aktualizacja: 22.08.2025 14:28 Publikacja: 22.08.2025 14:27
W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ
Foto: REUTERS
Eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu głodu. Taka ocena sytuacji oznacza poważną eskalację kryzysu humanitarnego w Gazie.
Zgodnie z kryteriami IPC jak dotąd, od 2004 roku, gdy system ten powstał, tylko cztery razy ogłoszono, że w jakimś miejscu na świecie zapanował głód. Ostatni raz wydarzyło się to w 2024 roku w Sudanie.
Tymczasem izraelska armia realizuje zatwierdzony przez rząd Beniamina Netanjahu plan zajęcia Gazy, największego miasta enklawy, w której przed wojną mieszkało ok. 600 tys. osób. Organizacje humanitarne obawiają się, że działania militarne pogłębią jeszcze kryzys humanitarny w Strefie Gazy.
„Ten głód jest w całości wywołany przez człowieka, może być powstrzymany (...)” - czytamy w raporcie. „Czas na debatę i powściągliwość minął, głód jest obecny i gwałtownie się szerzy. Nikt nie powinien wątpić, że natychmiastowa, zakrojona na szeroką skalę reakcja jest wymagana. Wszelka zwłoka – nawet liczona w dniach – będzie skutkować całkowicie nieakceptowalną eskalacją związanych z głodem zgonów” - przestrzegają autorzy raportu IPC.
„Jeśli zawieszenie broni nie zostanie wdrożone, by pozwolić pomocy humanitarnej dotrzeć do każdego w Strefie Gazy (...), dające się uniknąć zgony wzrosną w tempie geometrycznym” - ostrzegają eksperci. Wskazują przy tym na brak podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia.
Amjad Shawa, dyrektor Sieci Organizacji Pozarządowych Strefy Gazy,
Już w lipcu eksperci ONZ ostrzegali, że w niektórych częściach Strefy Gazy rozwija się „scenariusz głodu”. Dopiero 22 sierpnia ogłosili jednak, że w enklawie – a konkretnie w Gazie i jej okolicach – zapanował głód.
Zagrożone głodem w najbliższych tygodniach są również inne miasta Gazy – Dejr al-Balah i Chan Junus. Ekspertom ONZ brakuje informacji, by móc ogłosić głód w północnej części Strefy Gazy – chociaż organizacje pomocowe twierdzą, że to sytuacja w tej części enklawy jest najcięższa.
Ogłoszenie głodu wiąże się z wystąpieniem trzech przesłanek: co najmniej 20 proc. gospodarstw domowych na danym terenie doświadcza skrajnego braku żywności; co najmniej 30 proc. dzieci cierpi z powodu ostrego niedożywienia; 2 osoby na każde 10 tysięcy umiera codziennie w wyniku głodu.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
- To najgorszy, najbardziej krytyczny etap w całej historii Gazy, nie tylko w czasie tej wojny. Jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji. Czujemy się bardzo chorzy i bardzo zmęczeni. Musimy dostać żywność, inaczej nie wyobrażam sobie, co się stanie – mówi Amjad Shawa, dyrektor Sieci Organizacji Pozarządowych Strefy Gazy, cytowany przez „The Guardian”.
Izrael odrzuca ustalenia ekspertów ONZ. Tel Awiw przekonuje, że w Gazie nie ma głodu, a raporty o głodzie są oparte na „kłamstwach Hamasu”. Według Izraela zgony przypisywane głodowi są w wielu przypadkach zgonami osób cierpiących na różne choroby.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
