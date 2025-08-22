Rzeczpospolita
Eksperci ONZ ogłosili: W Gazie i okolicach zapanował głód. Jest winą człowieka

W Gazie i w jej okolicach panuje głód wywołany wyłącznie działaniami człowieka - ocenili eksperci ONZ.

Publikacja: 22.08.2025 14:27

W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ

W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu głodu. Taka ocena sytuacji oznacza poważną eskalację kryzysu humanitarnego w Gazie.

Eksperci ONZ: Głód zapanował w Gazie z winy człowieka. Trzeba natychmiast działać

Zgodnie z kryteriami IPC jak dotąd, od 2004 roku, gdy system ten powstał, tylko cztery razy ogłoszono, że w jakimś miejscu na świecie zapanował głód. Ostatni raz wydarzyło się to w 2024 roku w Sudanie.

Tymczasem izraelska armia realizuje zatwierdzony przez rząd Beniamina Netanjahu plan zajęcia Gazy, największego miasta enklawy, w której przed wojną mieszkało ok. 600 tys. osób. Organizacje humanitarne obawiają się, że działania militarne pogłębią jeszcze kryzys humanitarny w Strefie Gazy. 

Jakow Finkelstein
Polityka
Ambasador Izraela: Jestem pewien, że nasza armia nie dopuszcza się ludobójstwa

„Ten głód jest w całości wywołany przez człowieka, może być powstrzymany (...)” - czytamy w raporcie. „Czas na debatę i powściągliwość minął, głód jest obecny i gwałtownie się szerzy. Nikt nie powinien wątpić, że natychmiastowa, zakrojona na szeroką skalę reakcja jest wymagana. Wszelka zwłoka – nawet liczona w dniach – będzie skutkować całkowicie nieakceptowalną eskalacją związanych z głodem zgonów” - przestrzegają autorzy raportu IPC. 

„Jeśli zawieszenie broni nie zostanie wdrożone, by pozwolić pomocy humanitarnej dotrzeć do każdego w Strefie Gazy (...), dające się uniknąć zgony wzrosną w tempie geometrycznym” - ostrzegają eksperci. Wskazują przy tym na brak podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia. 

Musimy dostać żywność, inaczej nie wyobrażam sobie, co się stanie

Amjad Shawa, dyrektor Sieci Organizacji Pozarządowych Strefy Gazy,

Już w lipcu eksperci ONZ ostrzegali, że w niektórych częściach Strefy Gazy rozwija się „scenariusz głodu”. Dopiero 22 sierpnia ogłosili jednak, że w enklawie – a konkretnie w Gazie i jej okolicach – zapanował głód. 

Zagrożone głodem w najbliższych tygodniach są również inne miasta Gazy – Dejr al-Balah i Chan Junus. Ekspertom ONZ brakuje informacji, by móc ogłosić głód w północnej części Strefy Gazy – chociaż organizacje pomocowe twierdzą, że to sytuacja w tej części enklawy jest najcięższa. 

Dla noworodków w Strefie Gazy brakuje mleka
Konflikty zbrojne
Klęska głodu w Strefie Gazy pogłębia się. Brakuje mleka dla noworodków

Przedstawiciel palestyńskiej organizacji: Najgorszy moment w historii Gazy

Ogłoszenie głodu wiąże się z wystąpieniem trzech przesłanek: co najmniej 20 proc. gospodarstw domowych na danym terenie doświadcza skrajnego braku żywności; co najmniej 30 proc. dzieci cierpi z powodu ostrego niedożywienia; 2 osoby na każde 10 tysięcy umiera codziennie w wyniku głodu. 

Zniszczenia w Strefie Gazy

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

- To najgorszy, najbardziej krytyczny etap w całej historii Gazy, nie tylko w czasie tej wojny. Jesteśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji. Czujemy się bardzo chorzy i bardzo zmęczeni. Musimy dostać żywność, inaczej nie wyobrażam sobie, co się stanie – mówi Amjad Shawa, dyrektor Sieci Organizacji Pozarządowych Strefy Gazy, cytowany przez „The Guardian”. 

Izrael odrzuca ustalenia ekspertów ONZ. Tel Awiw przekonuje, że w Gazie nie ma głodu, a raporty o głodzie są oparte na „kłamstwach Hamasu”. Według Izraela zgony przypisywane głodowi są w wielu przypadkach zgonami osób cierpiących na różne choroby. 

Źródło: rp.pl

