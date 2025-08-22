Eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu głodu. Taka ocena sytuacji oznacza poważną eskalację kryzysu humanitarnego w Gazie.

Reklama Reklama

Eksperci ONZ: Głód zapanował w Gazie z winy człowieka. Trzeba natychmiast działać

Zgodnie z kryteriami IPC jak dotąd, od 2004 roku, gdy system ten powstał, tylko cztery razy ogłoszono, że w jakimś miejscu na świecie zapanował głód. Ostatni raz wydarzyło się to w 2024 roku w Sudanie.

Tymczasem izraelska armia realizuje zatwierdzony przez rząd Beniamina Netanjahu plan zajęcia Gazy, największego miasta enklawy, w której przed wojną mieszkało ok. 600 tys. osób. Organizacje humanitarne obawiają się, że działania militarne pogłębią jeszcze kryzys humanitarny w Strefie Gazy.

„Ten głód jest w całości wywołany przez człowieka, może być powstrzymany (...)” - czytamy w raporcie. „Czas na debatę i powściągliwość minął, głód jest obecny i gwałtownie się szerzy. Nikt nie powinien wątpić, że natychmiastowa, zakrojona na szeroką skalę reakcja jest wymagana. Wszelka zwłoka – nawet liczona w dniach – będzie skutkować całkowicie nieakceptowalną eskalacją związanych z głodem zgonów” - przestrzegają autorzy raportu IPC.