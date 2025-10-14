Aktualizacja: 14.10.2025 23:33 Publikacja: 14.10.2025 22:48
„Od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne. Zmiana obejmie przeniesienie części stanowisk do działu Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych departamentów. Będzie to miało wpływ na około 400 stanowisk” – podała spółka w komunikacie.
Heineken poinformował, że zmiany będą obejmować „połączenie relokacji stanowisk do HBS oraz likwidację niektórych ról”. Nie sprecyzowano, ile miejsc pracy może zostać ostatecznie zlikwidowanych.
Firma podkreśliła również „skalowanie wdrażania swojego cyfrowego szkieletu (Digital Backbone – DBB), wieloletniego programu transformującego sposób działania Heinekena na ponad 70 rynkach”.
Integrując ponad 40 platform cyfrowych, uprości procesy, uwolni potencjał danych i umożliwi szybsze innowacje – podkreślono w komunikacie. Według firmy „wzmocni to zdolność Heinekena do szybkiego i skutecznego reagowania na trendy konsumenckie i zmiany rynkowe”.
„Presja geopolityczna i ekonomiczna jest realna, ale podobnie jak możliwości stwarzane przez technologię i ewoluujące trendy konsumenckie. Aby utrzymać się na czele, musimy przyspieszyć naszą transformację cyfrową i skupić się na wygrywaniu na rynku” – poinformował Dolf van den Brink, prezes zarządu i dyrektor generalny Heinekena.
„Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki te zmiany mogą mieć na naszych pracowników, i jesteśmy zobowiązani do wspierania ich z troską i szacunkiem w trakcie tej transformacji” – zapewnił Dolf van den Brink.
Holenderski potentat browarniczy poinformował, że transformacja jest częścią nowej pięcioletniej strategii o nazwie EverGreen 2030.
Rzeczniczka firmy poinformowała, że w biurze pracuje obecnie około 1750 osób, co oznacza, że prawie 25 procent miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Część miejsc pracy zostanie przeniesiona za granicę, a część zniknie – poinformował Heineken portal dutchnews.nl.
W październiku 2024 r. przeprowadzono już pierwsze zwolnienia w amsterdamskiej siedzibie browaru. Pracę straciło 200 osób w dziale Cyfryzacji i Technologii.
