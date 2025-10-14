Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Holenderski gigant zapowiada zwolnienia. 400 osób straci pracę w Amsterdamie

Holenderski producent piwa Heineken poinformował, że reorganizacja jego siedziby głównej w Amsterdamie wpłynie na około 400 miejsc pracy – informuje Reuters.

Publikacja: 14.10.2025 22:48

Holenderski gigant zapowiada zwolnienia. 400 osób straci pracę w Amsterdamie

Foto: Lina Selg/Bloomberg

Urszula Lesman

„Od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne. Zmiana obejmie przeniesienie części stanowisk do działu Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych departamentów. Będzie to miało wpływ na około 400 stanowisk” – podała spółka w komunikacie.

Heineken poinformował, że zmiany będą obejmować „połączenie relokacji stanowisk do HBS oraz likwidację niektórych ról”. Nie sprecyzowano, ile miejsc pracy może zostać ostatecznie zlikwidowanych.

Czytaj więcej

Heineken, Sankt Petersburg, Rosja
Przemysł spożywczy
Heineken pożegnał Rosję. Sprzedał biznes za jedno euro

Koncern Heineken rozpoczął wielki program transformacji

Firma podkreśliła również „skalowanie wdrażania swojego cyfrowego szkieletu (Digital Backbone – DBB), wieloletniego programu transformującego sposób działania Heinekena na ponad 70 rynkach”.

Integrując ponad 40 platform cyfrowych, uprości procesy, uwolni potencjał danych i umożliwi szybsze innowacje – podkreślono w komunikacie. Według firmy „wzmocni to zdolność Heinekena do szybkiego i skutecznego reagowania na trendy konsumenckie i zmiany rynkowe”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Moskwa
Handel
Rosyjski biznes Carlsberga sprzedany. Wiele pytań wokół transakcji

„Presja geopolityczna i ekonomiczna jest realna, ale podobnie jak możliwości stwarzane przez technologię i ewoluujące trendy konsumenckie. Aby utrzymać się na czele, musimy przyspieszyć naszą transformację cyfrową i skupić się na wygrywaniu na rynku” – poinformował Dolf van den Brink, prezes zarządu i dyrektor generalny Heinekena.

„Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki te zmiany mogą mieć na naszych pracowników, i jesteśmy zobowiązani do wspierania ich z troską i szacunkiem w trakcie tej transformacji” – zapewnił Dolf van den Brink.

Kto straci pracę w siedzibie Heinekena w Amsterdamie?

Holenderski potentat browarniczy poinformował, że transformacja jest częścią nowej pięcioletniej strategii o nazwie EverGreen 2030.

Czytaj więcej

Heineken zamyka browar w Leżajsku, ale chwali się jak świetnie idzie mu w Rosji
Przemysł spożywczy
Heineken zamyka browar w Leżajsku, ale chwali się jak świetnie idzie mu w Rosji

Rzeczniczka firmy poinformowała, że w biurze pracuje obecnie około 1750 osób, co oznacza, że prawie 25 procent miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Część miejsc pracy zostanie przeniesiona za granicę, a część zniknie – poinformował Heineken portal dutchnews.nl.

Reklama
Reklama

W październiku 2024 r. przeprowadzono już pierwsze zwolnienia w amsterdamskiej siedzibie browaru. Pracę straciło 200 osób w dziale Cyfryzacji i Technologii.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Holandia Przemysł Spożywczy Alkohole Firmy Heineken piwo

„Od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne. Zmiana obejmie przeniesienie części stanowisk do działu Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych departamentów. Będzie to miało wpływ na około 400 stanowisk” – podała spółka w komunikacie.

Heineken poinformował, że zmiany będą obejmować „połączenie relokacji stanowisk do HBS oraz likwidację niektórych ról”. Nie sprecyzowano, ile miejsc pracy może zostać ostatecznie zlikwidowanych.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nazwy „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger” będą zarezerwowane dla produktów z mięsa
Przemysł spożywczy
Już nie będzie "wegańskich burgerów"? Nazwy stek i kotlet tylko dla mięsa
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Przemysł spożywczy
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Wojna o piwo i „małpki” w Sejmie. Kto zyska na zakazie reklam?
Przemysł spożywczy
Wojna o piwo i „małpki” w Sejmie. Kto zyska na zakazie reklam?
Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji pras
Przemysł spożywczy
Wojna ustaw z alkoholem. Już dwa projekty chcą usunąć procenty ze stacji i reklam
Radna Marta Szczepanska (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, 23 bm. Włodzimierz Cz
Przemysł spożywczy
Wyścig na zakazy dla alkoholu. Ustawa Lewicy już w Sejmie, Polski 2050 w czwartek
Reklama
Reklama
e-Wydanie