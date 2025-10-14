„Od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne. Zmiana obejmie przeniesienie części stanowisk do działu Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych departamentów. Będzie to miało wpływ na około 400 stanowisk” – podała spółka w komunikacie.

Reklama Reklama

Heineken poinformował, że zmiany będą obejmować „połączenie relokacji stanowisk do HBS oraz likwidację niektórych ról”. Nie sprecyzowano, ile miejsc pracy może zostać ostatecznie zlikwidowanych.

Koncern Heineken rozpoczął wielki program transformacji

Firma podkreśliła również „skalowanie wdrażania swojego cyfrowego szkieletu (Digital Backbone – DBB), wieloletniego programu transformującego sposób działania Heinekena na ponad 70 rynkach”.

Integrując ponad 40 platform cyfrowych, uprości procesy, uwolni potencjał danych i umożliwi szybsze innowacje – podkreślono w komunikacie. Według firmy „wzmocni to zdolność Heinekena do szybkiego i skutecznego reagowania na trendy konsumenckie i zmiany rynkowe”.