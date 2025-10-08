Aktualizacja: 08.10.2025 16:46 Publikacja: 08.10.2025 15:59
Nazwy „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger” będą zarezerwowane dla produktów z mięsa
Foto: Adobe Stock
Posłowie Parlamentu Europejskiego zakończyli właśnie w Strasburgu głosowanie nad poprawkami unijnych przepisów, które mają wzmocnić pozycję rolnika w Europie. Jedna z poprawek wywołała szczególne zainteresowanie organizacji ekologicznych, które argumentowały, że utrudni ona „rozwój zrównoważonego rynku żywności”.
Chodzi o poprawkę nr 113 do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Posłowie zdecydowali o wprowadzeniu nowej definicji mięsa, jako „jadalne części zwierząt” oraz o tym, że nazwy takie jak stek, kotlet, kiełbasa czy burger będą zarezerwowane wyłącznie dla produktów zawierających mięso, z wykluczeniem produktów hodowanych komórkowo. Poprawka zakłada, że „produkty mięsne” to wyroby przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia mięsa. Co ważne, poprawka wskazuje nawet dokładnie nazwy, takie jak „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger”, które mogą być stosowane wyłącznie dla produktów zawierających mięso i nie mogą być stosowane w odniesieniu do innych produktów, czyli ani do roślinnych alternatyw, ani do produktów pochodzących z kultur komórkowych.
Parlament głosował dziś łącznie nad kilkudziesięcioma poprawkami przepisów unijnych, które razem mają za zadanie wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu wartości branży rolno-spożywczej. Punktem zwrotnym w podejściu UE do wyzwań z jakimi mierzą się rolnicy, była fala protestów, które, jak pisze KE w uzasadnieniu wprowadzanych zmian, „wstrząsnęły Europą na początku 2024 r.”. Zmiany przepisów mają przybliżyć rozwiązanie dawno znanego problemu, że to rolnicy są najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu dostaw żywności. Najsilniejszą pozycję zajmują globalne koncerny, produkujące z surowców dostarczanych przez rolników, a także sieci handlowe, które zresztą przejmują największą część marży z finalnej ceny produktów.
„W silnie zatomizowanym sektorze rolnym podmioty działające na dalszych etapach łańcucha są zgrupowane w potężne struktury, natomiast rolnicy znajdują się w tym układzie sił w niekorzystnej sytuacji i mają bardzo słabą pozycję negocjacyjną” – napisała Komisja Europejska.
Głosowanie w PE to dopiero pierwszy krok, teraz ruszą negocjacje z państwami członkowskimi UE.
Europosłowie poparli w głosowaniu m.in. obowiązkowe pisemne umowy na dostawy produktów rolnych, jednak chcą, by państwa członkowskie mogły zwolnić z tego obowiązku określone sektory na wniosek organizacji reprezentującej dany sektor, a także by umowy nie były obowiązkowe poniżej progu 4 tys. euro wartości zamówienia.
Posłowie chcą też większej przejrzystości w stosowaniu określeń „sprawiedliwy” lub „uczciwy” w odniesieniu do produktów rolnych. Kryteria dopuszczające takie oznakowanie powinny obejmować m.in. wkład produktów w rozwój społeczności wiejskich, a określenie „krótki łańcuch dostaw” na etykietach czy w reklamie będzie mogło być stosowane – jeśli produkt faktycznie powstał na terenie Unii Europejskiej i przy ograniczonej liczbie pośredników między rolnikiem a konsumentem końcowym, dla produktów sprzedawanych na krótkim dystansie bądź w krótkim czasie.
Kolejna poprawka to odpowiedź na częste zarzuty rolników, że żywność sprowadzana spoza UE, w tym np. z krajów Mercosuru (z którym UE właśnie finalizuje umowę o wolnym handlu, a Polska próbuje się jej sprzeciwiać), jest tańsza, ale produkowana według gorszych standardów niż na terenie UE. Dlatego posłowie dodali do nowych przepisów warunek, że żywność i pasze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mogą być importowane z krajów trzecich tylko wtedy, gdy poziom pozostałości pestycydów jest niższy niż maksymalny dopuszczony w UE.
Kraje unijne będą musiały zapewnić, że umowy dostaw w ramach zamówień publicznych będą obejmować produkty rolne i spożywcze pochodzące z Unii.
Na kilka dni przed głosowaniem europejscy ekolodzy zaczęli protestować przeciwko ograniczeniom, które wprowadza poprawka wobec oznakowania produktów roślinnych, których prawdopodobnie nie będzie można już nazywać np. kotletami. Dlatego ponad setka organizacji i firm w Europie prowadzi kampanię „No Confusion”, która sprzeciwia się planowanym ograniczeniom nazw stosowanych w odniesieniu do produktów roślinnych na półkach sklepowych.
ProVeg International informuje, że koalicja protestuje przeciwko nowym przepisom, a zwłaszcza zakazowi używania określeń „boczek”, „kurczak” czy „wołowina”, w odniesieniu do alternatyw roślinnych, bo według osób cytowanych przez ProVeg, nazwy „burger roślinny” czy „wegańska kiełbasa” nikomu nie przeszkadzają i nie wprowadzają w błąd konsumentów. – Nikt nie czuje się zdezorientowany, widząc nazwę „wegański burger” czy „kiełbaski roślinne”. Te określenia pomagają konsumentom zrozumieć, jak gotować i spożywać takie alternatywne produkty. Proponowany zakaz wprowadza chaos i spowolni przechodzenie Europy na zdrowszą, przyjaźniejszą klimatowi dietę – mówi Rafael Pinto, senior policy manager w European Vegetarian Union (EVU).
