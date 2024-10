Spółka Beyond Meat jest jednym z prekursorów produkcji mięsa z roślin, jednak czasy świetności ma zdecydowanie za sobą. W szczycie zainteresowania inwestorów w 2020 r. płacono po ponad 170 dol. za jedną jej akcję, dzisiaj kurs spadł poniżej 7 dol.

Zamienniki mięsa są za drogie

Konkurencyjne Impossible Foods już tylko mgliście mówi o planach wejścia na giełdę, choć mało kto w nie wierzy. Inwestorzy zdecydowanie odwracają się od tego zjawiska, w ślad za spadającym zainteresowaniem konsumentów. A to widać gołym okiem także w Polsce, gdyż oferta zamienników jest coraz mniejsza. To też efekt obserwowanej od kilku lat strategii Polaków nastawionej na oszczędzanie – zamienniki do najtańszych przecież nie należały.

Ten trend potwierdzają dane CPS GfK po siedmiu miesiącach 2024 r. - Zaobserwowaliśmy spadek liczby zakupów kategorii [zamienników – red.] o prawie 16 proc. i ich wartości o bez mała 14 proc. A to wszystko przy bardzo niewielkiej zmianie wzroście średnich cen, które wzrosły w analizowanym okresie jedynie o nieco ponad 2 proc., a więc zdecydowanie mniej niż wynosiła inflacja – mówi Grzegorz Mech, menedżer z Consumer Panel Services Poland GfK / YouGov. - Wydaje się jednak, że produkty roślinne na dobre zadomowiły się na sklepowych półkach. Można mówić o pewnej korekcie w kontekście zakupów tej kategorii. Wynika ona z kilku przyczyn: trudnej sytuacji makroekonomicznej i zmian w zwyczajach zakupowych (racjonalizacja wydatków, redukcja wielkości zakupów do niezbędnego minimum), poszukiwaniu tańszych alternatyw (a pamiętać należy, że produkty roślinne są nadal droższe od tradycyjnych) - dodaje.