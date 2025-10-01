Polska jedyna zagłosuje przeciwko umowie UE–Mercosur? Jest wstępny termin

Aktualizacja: 01.10.2025 14:46 Publikacja: 01.10.2025 14:04
Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskim wstępny harmonogram dotyczący planowanego zawarcia umowy o wolnym handlu z Mercosurem – donosi RMF FM, powołując się na informacje unijnych dyplomatów. Bruksela miała wyznaczyć wstępnie termin głosowania na 3 grudnia. Będzie to ostatnia szansa na zatwierdzenie umowy przed szczytem UE z krajami Mercosuru, który ma się odbyć 5 grudnia.
KE chce tym samym przyspieszyć podjęcie decyzji w sprawie zniesienia większości ceł na produkty eksportowane i importowane z krajów Mercosuru. Do zacieśnienia współpracy z państwami Ameryki Południowej i dywersyfikacji partnerów handlowych skłoniła Brukselę wojna celna, wszczęta na nowo przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Debata publiczna o potencjalnej umowie UE–Mercosur od początku była zacięta. Polscy politycy ostro ją krytykowali, twierdząc, że zaszkodzi ona polskim rolnikom i zapowiedzieli budowanie mniejszości dla odrzucenia tej umowy nawet na tym ostatnim etapie.
Według dyplomatów, z którymi rozmawiało RMF FM, Polska może jednak zostać osamotniona na tym froncie. KE jest bowiem zobowiązana jeszcze do przedstawienia prawnych rozwiązań obiecanych klauzul bezpieczeństwa, które byłyby uruchamiane w razie perturbacji na rynku choćby jednego kraju w związku z importem towarów wrażliwych, takich jak cukier czy wołowina. Zażądała tego Francja, która zapowiedziała, że jeśli KE wystarczająco zabezpieczy interesy Wspólnoty, nie opowie się przeciwko umowie. Podobne stanowisko wyraziły Włochy.
Warszawa może tym samym stracić ostatnich sprzymierzeńców w tym względzie. Jak nieoficjalnie wiadomo, polski rząd zamierza głosować „przeciw” niezależnie od środków ochronnych KE w związku z ogromną presją wywieraną przez rolników.
