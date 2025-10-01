Polska jedyna zagłosuje przeciwko umowie UE–Mercosur? Jest wstępny termin

Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskim wstępny harmonogram dotyczący planowanego zawarcia umowy o wolnym handlu z Mercosurem – donosi RMF FM, powołując się na informacje unijnych dyplomatów. Bruksela miała wyznaczyć wstępnie termin głosowania na 3 grudnia. Będzie to ostatnia szansa na zatwierdzenie umowy przed szczytem UE z krajami Mercosuru, który ma się odbyć 5 grudnia.

KE chce tym samym przyspieszyć podjęcie decyzji w sprawie zniesienia większości ceł na produkty eksportowane i importowane z krajów Mercosuru. Do zacieśnienia współpracy z państwami Ameryki Południowej i dywersyfikacji partnerów handlowych skłoniła Brukselę wojna celna, wszczęta na nowo przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Podano wstępny termin głosowania nad umową UE–Mercosur. Polska osamotniona?

Debata publiczna o potencjalnej umowie UE–Mercosur od początku była zacięta. Polscy politycy ostro ją krytykowali, twierdząc, że zaszkodzi ona polskim rolnikom i zapowiedzieli budowanie mniejszości dla odrzucenia tej umowy nawet na tym ostatnim etapie.

Według dyplomatów, z którymi rozmawiało RMF FM, Polska może jednak zostać osamotniona na tym froncie. KE jest bowiem zobowiązana jeszcze do przedstawienia prawnych rozwiązań obiecanych klauzul bezpieczeństwa, które byłyby uruchamiane w razie perturbacji na rynku choćby jednego kraju w związku z importem towarów wrażliwych, takich jak cukier czy wołowina. Zażądała tego Francja, która zapowiedziała, że jeśli KE wystarczająco zabezpieczy interesy Wspólnoty, nie opowie się przeciwko umowie. Podobne stanowisko wyraziły Włochy.