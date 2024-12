Co przewiduje traktat UE-Mercosur? Na pewno dalsze spory i protesty

Czytaj więcej Handel Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje: Ależ negocjacje trwają Polska sprzeciwi się traktatowi o wolnym handlu z krajami Mercosuru w obecnym kształcie – oznajmił premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Problem w tym, ze umowa z Mercosur nie ma jeszcze ostatecznego kształtu, bo negocjacje trwają.

Unia złagodzi 82 proc. importu rolnego z Mercosur, a Latynosi zniosą 93 proc. stawek na unijny eksport. Wobec niektórych produktów będą stosowanie limity ilościowe. Unia zniesie w ciągu 5 lat stawkę 7,5 proc. w imporcie 99 tys. ton wołowiny, 1,6 proc. rocznego spożycia tego mięsa w Europie. Unia już importuje ok. 200 tys. ton tej wołowiny rocznie. Umowa przewiduje limity ilościowe drobiu, stanowiącego 1,4 proc. unijnego spożycia. Będą też dotyczyć wieprzowiny, cukru, etanoli, ryżu, miodu, kukurydzy paszowej i jadalnej.

Kraje Mercosur zezwolą na bezcłowy po 10 latach eksport 30 tys. ton serów, obecnie obłożonych stawką 16-28 proc. Mleko w proszku i pokarm dla niemowląt będą objęte limitami ilościowymi. Zniesione zostanie cło na wina (teraz 20-25 proc.), mocne alkohole (20 proc.), oliwę, świeże owoce, pomidory i brzoskwinie w puszkach, przetwory z wieprzowiny, czekoladę, napoje bezalkoholowe. Traktat uznaje 350 nazw pochodzenia geograficznego (np. Parmiggiano Reggiano), aby nie produkowano podróbek.

Porozumienie zapewnia bezcłowy eksport minerałów strategicznych, Brazylia zachowa pewne stawki, ale wprowadzi limity eksportowe bez cła. Zniesione zostaną bariery dotyczące łączności, usług finansowych i transportowych, nawet w transporcie morskim. Traktat przewiduje też ułatwienia w podróżach służbowych, w mianowaniu swych przedstawicieli w filiach firm. Kraje Mercosur zapewnią po raz pierwszy firmom z Unii dostęp do niektórych przetargów na zamówienia publiczne.

Trudna kwestia ratyfikacji

Ogłoszenie traktatu w stolicy Urugwaju nie oznacza końca tarapatów. Do jego wejścia w życie jest konieczna ratyfikacja przez większość krajów Unii. Zablokować go może mniejszość co najmniej 4 krajów reprezentujących ponad 35 proc. mieszkańców Unii — czyli 157,22 mln na 449,2 mln.