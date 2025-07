Region Kioto, który odpowiada za około jedną czwartą japońskiej produkcji tencha – suszonych i mielonych na matchę liści łodygowych – został dotknięty silnymi falami upałów zeszłego lata, w najgorętszym roku w historii Japonii. Doprowadziło to do słabych plonów w ostatnich zbiorach kwiecień–maj. Większość lokalnych producentów była w stanie zebrać w tym roku tylko 1,5 tony tencha, co stanowi spadek o jedną czwartą w porównaniu z typowymi zbiorami wynoszącymi dwie tony. Upały mocno uszkodziły krzewy.

Matcha coraz popularniejsza na całym świecie

Tymczasem globalny popyt na matchę gwałtownie rośnie w ostatnich latach, napędzany przez milenialsów i pokolenie Z, którzy szukają zdrowszych alternatyw dla dotychczas popularnych napojów. Modne kawiarnie na całym świecie oferują nie tylko matcha latte, ale także koktajle i desery z drobno zmieloną herbatą, która jest ceniona jako przeciwutleniacz i ma wyższą zawartość kofeiny niż inne zielone herbaty.

Popularność matchy wzrosła mocno dzięki mediom społecznościowym, a popyt na nią wzrósł gwałtownie jesienią zeszłego roku, co skłoniło niektórych hurtowników, takich jak singapurska Tealife, do nakładania limitów zakupów.