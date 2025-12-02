Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Black Friday jednak nie rozczarował, Polacy ruszyli na zakupy. Zwłaszcza online

W weekend zakupowy wokół Black Friday sprzedaż wzrosła średnio kilkukrotnie w porównaniu do standardowego okresu. W Polsce także, choć mniej niż w innych krajach.

Publikacja: 02.12.2025 11:28

Polacy chętnie wydawali pieniądze w Black Friday

Polacy chętnie wydawali pieniądze w Black Friday

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Piotr Mazurkiewicz

Podczas minionego weekendu zakupowego średnia wartość koszyka była wyższa o 30 proc. w kanale online niż w handlu stacjonarnym – wynika z danych Adyen, globalnej platformy technologii finansowych specjalnie dla "Rzeczpospolitej". Jeśli chodzi o liczbę transakcji, to ze wzrostem o 5,5 razy prowadzi Dania, dalej Hiszpania (4,23x), Norwegia (3,16x), Szwecja (3,25x) oraz Finlandia (3,2x). Polska znalazła się na 14. miejscu z wynikiem 2,31x.

Polacy wydawali w Black Friday

Polska znalazła się wśród trzech najszybciej rosnących rynków pod względem średniej wartości koszyka, która zwiększyła się o 22 proc. rdr. Wynik ten plasuje nas tuż za Szwecją i Niemcami, a przed Holandią, Francją, Włochami oraz Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi. Wzrost dotyczył zarówno sprzedaży stacjonarnej ze wzrostem o 11 proc., jak i online, gdzie wyniósł on 26 proc. W porównaniu do typowego piątku wzrost średniej wartości koszyka w Polsce wzrósł aż o 62 proc.

Na polskim rynku wyraźnie widoczne było ponadto zróżnicowanie średniej wartości koszyka pomiędzy kanałami sprzedaży. W kanale online była o 30 proc. wyższa niż w punktach stacjonarnych, podczas gdy w typowy piątek obie wartości pozostawały na bardzo zbliżonym poziomie. To wynik zadowalający, mimo wcześniejszego sceptycyzmu konsumentów co do jakości promocji podczas Black Friday. 

Biedronka i Lidl na Black Friday

Również z danych Revoluta, gdzie konta ma ponad 5 milionów Polaków, wynika, że ostatnie dni były w handlu gorące. W badaniu serwisu zaledwie 16 proc. Polaków pytanych w połowie listopada wskazało, że nie planują robić zakupów w Black Friday. Potwierdziło się to. Liczba transakcji w kategorii żywność i zakupy wzrosła o 14 proc. rdr, a wartość wydatków o 16 proc. 

Reklama
Reklama

Z danych firmy wynika, że wśród klientów Revoluta w Polsce w trakcie Black Friday i całego tzw. Black Week, na podium pod względem wydatków znalazły się  – podobnie jak rok temu – Biedronka (wzrost 49 proc. nominalnie rdr), Lidl (37 proc.) i Booking.com (17 proc.). 

Na znaczeniu zyskały także technologie oparte na sztucznej inteligencji, co podniosło poziom bezpieczeństwa zakupów w tym okresie.  Dane za Black Friday są dla handlu dobrym prognostykiem jeśli chodzi o wynik sezonu świątecznego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie E-commerce Lifestyle Zakupy E-handel Black Friday
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Handel
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Sklep Pumy w Herzogenaurach
Handel
Problemy Pumy: chińscy giganci sportowi mogą przejąć markę
Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday
Handel
Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday
Carrefour może zostać zpolonizowany
Handel
PiS chciał kupić Żabkę, teraz PSL celuje w Carrefoura
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
AliExpress blokuje chińskiego sprzedawcę lalek erotycznych. Przypominały dzieci
Handel
AliExpress blokuje chińskiego sprzedawcę lalek erotycznych. Przypominały dzieci
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama