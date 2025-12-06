Aktualizacja: 06.12.2025 15:03 Publikacja: 06.12.2025 13:33
Otwarcie Świątecznego Miasteczka na rzeszowskim Rynku
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
W listopadzie ceny w sklepach detalicznych w najczęściej kupowanych grupach, jak żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, chemia czy kosmetyki, wzrosły średnio o 4,2 proc. rdr – wynika z badania „Indeks cen”, autorstwa UCE Research oraz WSB Merito, którego wyniki Rzeczpospolita poznała jako pierwsza. To pierwszy miesiąc od dawna, gdy dynamika rośnie, choć póki co nieznacznie. W październiku ceny wzrosły 4,1 proc., we wrześniu 4,9 proc., a w sierpniu 5,1 proc.
Czytaj więcej
Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 2,4 proc. rok do roku – podał w piątek Główny Urząd Stat...
– Wzrost PKB, wyhamowanie inflacji są sygnałami ożywienia gospodarczego. Również perspektywy na 2026 r. są dość optymistyczne, jeśli chodzi o poziom inflacji, choć należy na nie patrzeć z ostrożnością, biorąc pod uwagę globalną scenę polityczną i handlową oraz to, że konflikty ekonomiczno-polityczne coraz częściej wpływają na rynki – mówi dr Justyna Rybacka, WSB Merito.
Czytaj więcej
Ogromna zmienność cen żywności na światowych rynkach oznacza zawirowania na sklepowych półkach. J...
Ekonomiści wskazują, że „Koszyk inflacyjny”, na podstawie którego GUS oblicza wskaźniki inflacji, obejmuje znaczną liczbę dóbr i usług, których nie kupujemy w sklepach detalicznych, na przykład użytkowanie mieszkania i energia (ponad 19 proc. udział w GUS-owskim koszyku), transport (11 proc.), kultura i rekreacja (ponad 7 proc.), zdrowie (prawie 5 proc.) czy inne usługi (kolejnych kilkanaście procent). – Wygląda na to, że ceny tych pozostałych kategorii rosną wolniej niż ceny sklepowe. I jest to obserwacja dość „stała” – ciągu ostatnich 23 miesięcy zdarzyło się tylko raz, żeby inflacja ogólna była wyższa niż indeks cen w sklepach detalicznych (lipiec 2024) i trzykrotnie zanotowano zrównanie obu wskaźników (wiosna–lato 2024) – mówi dr Marek Szymański, ekspert Uniwersytetu WSB Merito w obszarze ekonomii i finansów. – Na ile wpływ na takie relacje mają mechanizmy stabilizujące ceny na przykład energii – trudno na szybko oszacować. Trudno także jednoznacznie przewidzieć wzajemne relacje między inflacją ogólną i „sklepową”, jednak skala różnicy między oboma wskaźnikami (wyraźnie powyżej 1 punktu procentowego, czasami ponad 2 punkty) pozwala oczekiwać, że nie dojdzie do nagłego odwrócenia reakcji. W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany, jednak zbyt wiele czynników może mieć na to wpływ, żeby precyzyjniej wskazywać wyniki – dodaje.
Dla sklepów taka sytuacja to wyzwanie, klienci oczekują nadal promocji i przecen, co oznacza większą presję i walkę cenową.
Autorzy badania zauważają, że ceny tylko żywności poszły w listopadzie w górę o 3,7 proc., w październiku było to o 3,6 proc., a we wrześniu o 4,1 proc.
Czytaj więcej
W kwietniu w sklepach było drożej średnio o 5,6 proc., podczas gdy jeszcze przed miesiącem było t...
– Jeszcze do okresu Świąt Bożego Narodzenia możemy spodziewać się, że wzrost cen żywności utrzyma się na poziomie średnim ok. 4 proc. Natomiast zakładamy, że 2026 r. będzie okresem stabilizacji, Komisja Europejska prognozuje poziom inflacji w Polsce na poziomie ok. 2,9proc., co świadczy o tym, że wysokie wzrosty cen powinny wyhamować – przyznaje dr Justyna Rybacka.
Na pierwszej pozycji, jeśli chodzi o najmocniej drożejące kategorie, tak jak miesiąc wcześniej, znalazły się używki – kawa, herbata, alkohole itd. ze średnim wzrostem na poziomie 12,1 proc. – w październiku było to 10,6 proc., a we wrześniu 7,1 proc. Podobnie jak wcześniej w tej kategorii najbardziej ceny znowu zawyża kawa mielona i rozpuszczalna – odpowiednio 29,4 proc. i 15,6 proc. Ten trend ma się jeszcze utrzymywać w kolejnych kwartałach, a ceny kawy zaczną się obniżać w optymistycznym scenariuszu najwcześniej za rok.
Kolejne miejsca, jeśli chodzi o liderów drożyzny zajmują napoje, za które trzeba było zapłacić średnio o 11,6 proc. więcej niż rok temu. Z kolei ceny słodyczy i deserów wzrosły o 10,1 proc., a mięsa o 8,7 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawnicy Shein oskarżyli Francję o to, że prowadzi „krucjatę” wymierzoną w chińską platformę internetową, podcza...
W tym roku aż trzy niedziele w grudniu będą handlowe. Od najbliższej niedzieli po ostatni przedświąteczny weeken...
Dokonała się jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat w branży modowej. Włoska grupa Prada poinformowała...
W weekend zakupowy wokół Black Friday sprzedaż wzrosła średnio kilkukrotnie w porównaniu do standardowego okresu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Producenci żywności widzą w przejęciu Carrefoura przez państwo szansę na poprawę warunków współpracy z sieciami...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas