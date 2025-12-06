Ekonomiści wskazują, że „Koszyk inflacyjny”, na podstawie którego GUS oblicza wskaźniki inflacji, obejmuje znaczną liczbę dóbr i usług, których nie kupujemy w sklepach detalicznych, na przykład użytkowanie mieszkania i energia (ponad 19 proc. udział w GUS-owskim koszyku), transport (11 proc.), kultura i rekreacja (ponad 7 proc.), zdrowie (prawie 5 proc.) czy inne usługi (kolejnych kilkanaście procent). – Wygląda na to, że ceny tych pozostałych kategorii rosną wolniej niż ceny sklepowe. I jest to obserwacja dość „stała” – ciągu ostatnich 23 miesięcy zdarzyło się tylko raz, żeby inflacja ogólna była wyższa niż indeks cen w sklepach detalicznych (lipiec 2024) i trzykrotnie zanotowano zrównanie obu wskaźników (wiosna–lato 2024) – mówi dr Marek Szymański, ekspert Uniwersytetu WSB Merito w obszarze ekonomii i finansów. – Na ile wpływ na takie relacje mają mechanizmy stabilizujące ceny na przykład energii – trudno na szybko oszacować. Trudno także jednoznacznie przewidzieć wzajemne relacje między inflacją ogólną i „sklepową”, jednak skala różnicy między oboma wskaźnikami (wyraźnie powyżej 1 punktu procentowego, czasami ponad 2 punkty) pozwala oczekiwać, że nie dojdzie do nagłego odwrócenia reakcji. W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany, jednak zbyt wiele czynników może mieć na to wpływ, żeby precyzyjniej wskazywać wyniki – dodaje.

Dla sklepów taka sytuacja to wyzwanie, klienci oczekują nadal promocji i przecen, co oznacza większą presję i walkę cenową.

Wzrost cen na święta

Autorzy badania zauważają, że ceny tylko żywności poszły w listopadzie w górę o 3,7 proc., w październiku było to o 3,6 proc., a we wrześniu o 4,1 proc.

– Jeszcze do okresu Świąt Bożego Narodzenia możemy spodziewać się, że wzrost cen żywności utrzyma się na poziomie średnim ok. 4 proc. Natomiast zakładamy, że 2026 r. będzie okresem stabilizacji, Komisja Europejska prognozuje poziom inflacji w Polsce na poziomie ok. 2,9proc., co świadczy o tym, że wysokie wzrosty cen powinny wyhamować – przyznaje dr Justyna Rybacka.

Na pierwszej pozycji, jeśli chodzi o najmocniej drożejące kategorie, tak jak miesiąc wcześniej, znalazły się używki – kawa, herbata, alkohole itd. ze średnim wzrostem na poziomie 12,1 proc. – w październiku było to 10,6 proc., a we wrześniu 7,1 proc. Podobnie jak wcześniej w tej kategorii najbardziej ceny znowu zawyża kawa mielona i rozpuszczalna – odpowiednio 29,4 proc. i 15,6 proc. Ten trend ma się jeszcze utrzymywać w kolejnych kwartałach, a ceny kawy zaczną się obniżać w optymistycznym scenariuszu najwcześniej za rok.