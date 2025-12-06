Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Na święta szykuje się skok cen. Kawa i alkohol drożeją najmocniej

Już w listopadzie wyhamował trend stopniowego obniżania się dynamiki wzrostu cen w sklepach. Zapowiada to mocniejszą zmianę w grudniu w związku z sezonem zakupów świątecznych.

Publikacja: 06.12.2025 13:33

Otwarcie Świątecznego Miasteczka na rzeszowskim Rynku

Otwarcie Świątecznego Miasteczka na rzeszowskim Rynku

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpływają na ceny w sklepach detalicznych przed świętami?
  • W jaki sposób zmieniają się ceny na najczęściej kupowane grupy produktów?
  • Jakie jest tempo wzrostu cen dla takich kategorii jak kawa i alkohol?
  • Co mówią ekonomiści o różnicach między inflacją ogólną a inflacją sklepów detalicznych?
  • Jakie wyzwania stoją przed sklepami w kontekście oczekiwań klientów związanych z cenami?

W listopadzie ceny w sklepach detalicznych w najczęściej kupowanych grupach, jak żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, chemia czy kosmetyki, wzrosły średnio o 4,2 proc. rdr – wynika z badania „Indeks cen”, autorstwa UCE Research oraz WSB Merito, którego wyniki Rzeczpospolita poznała jako pierwsza. To pierwszy miesiąc od dawna, gdy dynamika rośnie, choć póki co nieznacznie. W październiku ceny wzrosły 4,1 proc., we wrześniu 4,9 proc., a w sierpniu 5,1 proc.

Czytaj więcej

Galeria Krakowska
Dane gospodarcze
Inflacja w listopadzie poniżej oczekiwań i celu NBP. Stopy procentowe znów w dół?

Inflacja zaczyna spadać

– Wzrost PKB, wyhamowanie inflacji są sygnałami ożywienia gospodarczego. Również perspektywy na 2026 r. są dość optymistyczne, jeśli chodzi o poziom inflacji, choć należy na nie patrzeć z ostrożnością, biorąc pod uwagę globalną scenę polityczną i handlową oraz to, że konflikty ekonomiczno-polityczne coraz częściej wpływają na rynki – mówi dr Justyna Rybacka, WSB Merito.

Czytaj więcej

Światowe zapasy kakao są o jedną czwartą niższe niż rok temu i nic nie zwiastuje, by podaż została s
Rolnictwo
Zagadka czekolady. Drożeje, choć kakao na giełdach tanieje
Reklama
Reklama

Ekonomiści wskazują, że „Koszyk inflacyjny”, na podstawie którego GUS oblicza wskaźniki inflacji, obejmuje znaczną liczbę dóbr i usług, których nie kupujemy w sklepach detalicznych, na przykład użytkowanie mieszkania i energia (ponad 19 proc. udział w GUS-owskim koszyku), transport (11 proc.), kultura i rekreacja (ponad 7 proc.), zdrowie (prawie 5 proc.) czy inne usługi (kolejnych kilkanaście procent). – Wygląda na to, że ceny tych pozostałych kategorii rosną wolniej niż ceny sklepowe. I jest to obserwacja dość „stała” – ciągu ostatnich 23 miesięcy zdarzyło się tylko raz, żeby inflacja ogólna była wyższa niż indeks cen w sklepach detalicznych (lipiec 2024) i trzykrotnie zanotowano zrównanie obu wskaźników (wiosna–lato 2024) – mówi dr Marek Szymański, ekspert Uniwersytetu WSB Merito w obszarze ekonomii i finansów. – Na ile wpływ na takie relacje mają mechanizmy stabilizujące ceny na przykład energii – trudno na szybko oszacować. Trudno także jednoznacznie przewidzieć wzajemne relacje między inflacją ogólną i „sklepową”, jednak skala różnicy między oboma wskaźnikami (wyraźnie powyżej 1 punktu procentowego, czasami ponad 2 punkty) pozwala oczekiwać, że nie dojdzie do nagłego odwrócenia reakcji. W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany, jednak zbyt wiele czynników może mieć na to wpływ, żeby precyzyjniej wskazywać wyniki – dodaje.

Dla sklepów taka sytuacja to wyzwanie, klienci oczekują nadal promocji i przecen, co oznacza większą presję i walkę cenową.

Wzrost cen na święta

Autorzy badania zauważają, że ceny tylko żywności poszły w listopadzie w górę o 3,7 proc., w październiku było to o 3,6 proc., a we wrześniu o 4,1 proc.

Czytaj więcej

Ceny rosną najwolniej w tym roku. Dzięki sieciom handlowym
Handel
Ceny rosną najwolniej w tym roku. Dzięki sieciom handlowym

– Jeszcze do okresu Świąt Bożego Narodzenia możemy spodziewać się, że wzrost cen żywności utrzyma się na poziomie średnim ok. 4 proc. Natomiast zakładamy, że 2026 r. będzie okresem stabilizacji, Komisja Europejska prognozuje poziom inflacji w Polsce na poziomie ok. 2,9proc., co świadczy o tym, że wysokie wzrosty cen powinny wyhamować – przyznaje dr Justyna Rybacka.

Na pierwszej pozycji, jeśli chodzi o najmocniej drożejące kategorie, tak jak miesiąc wcześniej, znalazły się używki – kawa, herbata, alkohole itd. ze średnim wzrostem na poziomie 12,1 proc. – w październiku było to 10,6 proc., a we wrześniu 7,1 proc. Podobnie jak wcześniej w tej kategorii najbardziej ceny znowu zawyża kawa mielona i rozpuszczalna – odpowiednio 29,4 proc. i 15,6 proc. Ten trend ma się jeszcze utrzymywać w kolejnych kwartałach, a ceny kawy zaczną się obniżać w optymistycznym scenariuszu najwcześniej za rok.

Reklama
Reklama

Kolejne miejsca, jeśli chodzi o liderów drożyzny zajmują napoje, za które trzeba było zapłacić średnio o 11,6 proc. więcej niż rok temu. Z kolei ceny słodyczy i deserów wzrosły o 10,1 proc., a mięsa o 8,7 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Dane Gospodarcze Inflacja Handel detaliczny ceny żywności
Shein kontratakuje. Chińska platforma oskarża francuski rząd o „spisek” i „krucjatę”
Handel
Shein kontratakuje. Chińska platforma oskarża francuski rząd o „spisek” i „krucjatę”
Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy sklepy będą otwarte?
Handel
Niedziele handlowe w grudniu 2025: Kiedy będzie można zrobić świąteczne zakupy?
Sklep Versace w centrum handlowym Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie
Handel
Stało się – Prada ogłosiła, że przejęła rodzimego rywala Versace. „Transakcja dekady”
Polacy chętnie wydawali pieniądze w Black Friday
Handel
Black Friday jednak nie rozczarował, Polacy ruszyli na zakupy. Zwłaszcza online
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Handel
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama