Aktualizacja: 02.10.2025 15:47 Publikacja: 02.10.2025 14:11
Foto: Adobe Stock
Zwolenników promocji jest podobnie dużo wśród Bułgarów, Rumunów, Francuzów czy Węgrów. Z kolei w Niemczech tylko 66 proc. konsumentów uwzględnia je w swoich wyborach. Najbardziej promocje liczą się we Włoszech oraz w Hiszpanii, gdzie to niemal 100 proc. wskazań ankietowanych – wynika z badania Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.
Wyszukiwanie okazji cenowych jest ważne dla zdecydowanej większości uczestników badania, przeciwnego zdania jest tylko 6,9 proc. ankietowanych. Promocje stanowią jeden z najprostszych i najbardziej czytelnych dla konsumenta mechanizmów „opłacalności zakupu”. Ich popularność wynika z kilku powodów, jak oszczędności, poczucie okazji czy także nawyki zakupowe – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully. – Konsumenci są przyzwyczajeni do promocji. Dziś promocja nie jest dodatkiem, lecz oczekiwanym elementem oferty – dodaje.
Wyniki są kolejnym jasnym sygnałem dla rynku, zwłaszcza dla sieci handlowych i producentów. Mimo spadku inflacji i poprawy koniunktury konsumenci nadal stawiają na obniżanie wydatków, nawet na podstawowe zakupy.
– Znaczenie promocji w Polsce rośnie – konsumenci aktywnie ich poszukują i traktują z pewnością jako ważne kryterium wyboru sklepu. Promocje pozostają więc wciąż jednym z podstawowych narzędzi przyciągania uwagi i budowania ruchu w sklepach, szczególnie w okresie niepewności ekonomicznej – mówi Luiza Urbańska, młodszy menedżer ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – To jednak nie oznacza, że handel musi opierać się wyłącznie na obniżkach. Kluczem jest równowaga między atrakcyjną polityką cenową, rozbudowanym asortymentem, ofertą jakościowych marek własnych, a dobrze dobranymi promocjami – dodaje.
Aldi podkreśla, że każdego tygodnia przygotowuje promocje, szczególnie na produkty z podstawowego koszyka zakupowego. Regularnie obejmują kategorie, które w ostatnim czasie podrożały i są szczególnie wrażliwe cenowo na różne czynniki rynkowe i pogodowe. – Oprócz tego nasi klienci znajdą atrakcyjne oferty na wysokiej jakości produkty non-food, dzięki czemu mogą planować zarówno codzienne zakupy, jak i okazjonalne, w korzystnych cenach – podkreśla Luiza Urbańska.
Jednocześnie na rynku, mimo wzrostu cen w poszczególnych kategoriach jak choćby kawa, liczba promocji w ujęciu rocznym rośnie bardzo nieznacznie.
Od wielu kwartałów trwa wojna cenowa czołowych sieci handlowych, Lidla i Biedronki. Co prawda latem wydawało się, że ta ostra batalia powoli wygasa, ale jesienią jednak powróciła.
– Naszym celem jest oferowanie naszym klientom najniższych na rynku cen, utrzymując przy tym najwyższą jakość produktów. W sklepach sieci klienci znajdą produkty w najlepszych cenach, dzięki polityce promocyjnej, która każdego dnia obejmuje ponad 1 tys. produktów. Klienci przyzwyczaili się, że w naszej sieci znajdą najlepsze promocje, dlatego ich udział rok do roku zwiększył się o kilka proc., jako odpowiedź na ich oczekiwania – mówi Alicja Siarkowska, starsza menedżerka ds. marketingu w sieci Biedronka. – Nowością, którą wprowadziliśmy z okazji rozpoczęcia roku akademickiego jest „koszyk studencki”, w którym proponujemy w przystępnych cenach produkty dla studentów – przykładowo gotowe dania, jak pierogi czy burgery, doskonale zdając sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla osób rozpoczynających studia, zwłaszcza poza domem, jest domowy budżet. W koszyku studenckim znajdują się też niezbędne produkty z kategorii non-food. Specjalna oferta dla studentów będzie aktualizowana co tydzień – dodaje.
– Klienci mogą spodziewać się konkurencyjnych ofert, nowości produktowych, licznych promocji oraz kuponów i akcji rabatowych w ramach aplikacji – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. – Ponadto gwarantujemy te same niskie ceny we wszystkich naszych sklepach w kraju, niezależnie czy mówimy o dużych aglomeracjach miejskich czy małych miasteczkach – dodaje.
Czytaj więcej
Rozpoczynający się czwarty kwartał to kluczowy okres dla sprzedawców. Zdecyduje o wynikach całego...
Robert Biegaj zauważa, że zgodnie z badaniem częściej o tym, że promocje są ważne przy podejmowaniu decyzji zakupowych mówią kobiety niż mężczyźni – rozkład odpowiedzi to 95,2 proc. do 90,8 proc. Ponadto taką postawę zajmują przede wszystkim osoby w wieku 55-64 lata (94,5 proc.), z miesięcznymi dochodami netto w wysokości 3-5 tys. zł (96,4 proc.) oraz z miejscowości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (96,4 proc.). – Konsumenci traktują promocje jako obowiązkowy element oferty, a nie bonus. Do tego widać wzrost świadomości konsumenckiej, klienci porównują, sprawdzają, kalkulują – są coraz bardziej wymagający. Jeśli promocja nie wydaje się atrakcyjna, może zostać zignorowana – mówi Biegaj.
Ekspert zwraca uwagę, że nie można zapominać o efekcie inflacyjnym, dlatego, mimo że promocje są obecne, klienci mogą ich subiektywnie nie odczuwać, bo ceny bazowe są wysokie. Dlatego możliwe jest rozczarowanie – niektóre promocje są uznawane za sztuczne, nieczytelne lub „na pokaz”, co obniża ich wiarygodność. Ceny w sklepach wciąż rosną o kilka proc. rdr, a bazą odniesienia są te sprzed roku czy dwóch. Zatem konsumenci odczuwają ich wysokość, mimo że skala wzrostu została ograniczona.
W efekcie nie ma co oczekiwać, by sytuacja szybko się zmieniła. Coraz większe znaczenie zyskują inteligentne, personalizowane promocje (np. w aplikacjach, z wykorzystaniem danych zakupowych). Z kolei dla producentów taka sytuacja na rynku oznacza większy nacisk na działania marketingowe i wspólne akcje z sieciami. Handlowcy muszą też pilnować, by nadmierne i nieprzemyślane promocje nie dewaluowały marki.
Dla całego rynku taka sytuacja, czyli presja na częstsze kampanie rabatowe, może prowadzić do „promocyjnego zmęczenia”. W efekcie autorzy badania podkreślają, że wygrają ci, którzy zbudują wokół promocji realną wartość i doświadczenie, jak choćby limitowana oferta czy powiązanie promocji z lojalnością.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zwolenników promocji jest podobnie dużo wśród Bułgarów, Rumunów, Francuzów czy Węgrów. Z kolei w Niemczech tylko 66 proc. konsumentów uwzględnia je w swoich wyborach. Najbardziej promocje liczą się we Włoszech oraz w Hiszpanii, gdzie to niemal 100 proc. wskazań ankietowanych – wynika z badania Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.
Komisja Europejska zamierza przyspieszyć tempo prac nad zawarciem umowy z krajami Mercosur. Głosowanie ambasador...
Rozpoczynający się czwarty kwartał to kluczowy okres dla sprzedawców. Zdecyduje o wynikach całego roku.
Prezydent USA Donald Trump nałożył w poniedziałek wieczorem 10-proc. cła na importowane do Stanów Zjednoczonych...
Odzieżowy gigant pokazał wyniki półrocza i podtrzymał prognozy na cały rok, sygnalizując, że może je podnieść. J...
Choć nadal jesteśmy ósmym co do wielkości eksporterem ubrań z drugiej ręki, to od dwóch lat wartość tego eksport...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas