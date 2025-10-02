Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są preferencje zakupowe polskich konsumentów w kontekście promocji?

Zwolenników promocji jest podobnie dużo wśród Bułgarów, Rumunów, Francuzów czy Węgrów. Z kolei w Niemczech tylko 66 proc. konsumentów uwzględnia je w swoich wyborach. Najbardziej promocje liczą się we Włoszech oraz w Hiszpanii, gdzie to niemal 100 proc. wskazań ankietowanych – wynika z badania Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.

Promocje w sklepach priorytetem Polaków

Wyszukiwanie okazji cenowych jest ważne dla zdecydowanej większości uczestników badania, przeciwnego zdania jest tylko 6,9 proc. ankietowanych. Promocje stanowią jeden z najprostszych i najbardziej czytelnych dla konsumenta mechanizmów „opłacalności zakupu”. Ich popularność wynika z kilku powodów, jak oszczędności, poczucie okazji czy także nawyki zakupowe – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully. – Konsumenci są przyzwyczajeni do promocji. Dziś promocja nie jest dodatkiem, lecz oczekiwanym elementem oferty – dodaje.

Wyniki są kolejnym jasnym sygnałem dla rynku, zwłaszcza dla sieci handlowych i producentów. Mimo spadku inflacji i poprawy koniunktury konsumenci nadal stawiają na obniżanie wydatków, nawet na podstawowe zakupy.

– Znaczenie promocji w Polsce rośnie – konsumenci aktywnie ich poszukują i traktują z pewnością jako ważne kryterium wyboru sklepu. Promocje pozostają więc wciąż jednym z podstawowych narzędzi przyciągania uwagi i budowania ruchu w sklepach, szczególnie w okresie niepewności ekonomicznej – mówi Luiza Urbańska, młodszy menedżer ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – To jednak nie oznacza, że handel musi opierać się wyłącznie na obniżkach. Kluczem jest równowaga między atrakcyjną polityką cenową, rozbudowanym asortymentem, ofertą jakościowych marek własnych, a dobrze dobranymi promocjami – dodaje.