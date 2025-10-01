Polacy chętnie korzystają z promocji związanych z Black Week i Cyber Monday i robią wtedy przedświąteczne zakupy, a kanał online staje się głównym wygranym podczas tych festiwali zakupowych, choć sieci stacjonarne także starają się na nich skorzystać. Według raportu PBI i IAB Polska „E-commerce w Polsce 2024”, blisko ośmiu na dziesięciu Polaków dokonuje zakupów w sieci. Badanie SW Research pokazało, że aż 72 proc. pytanych wzięło udział w ubiegłorocznych promocjach typu Black Week.

– W tym roku nie spodziewam się, by było inaczej. Konsumenci kierują się wygodą, szeroką dostępnością produktów i atrakcyjnymi promocjami. Z drugiej strony firmy wiedzą, że muszą być gotowe na piki sprzedażowe, dlatego już od wielu miesięcy, co widzimy wśród klientów Fulfilio, przygotowują się na ten okres. Pracują nie tylko nad atrakcyjną dla klientów ofertą, ale organizują całe zaplecze logistyczne, aby zamówienia dotarły do klientów bezpiecznie i w krótkim czasie – dodaje Arkadiusz Filipowski.

Niezależnie od ostatecznych wyników czwarty kwartał będzie kluczowy dla polskiego handlu cyfrowego i może zdecydować o bilansie całego roku – Sytuacji w krajowej branży nie można analizować w oderwaniu od globalnych trendów. Uwagę zwraca umiarkowane ożywienie w USA, gdzie PKB w II kwartale wzrósł o 3 proc. r/r, głównie dzięki konsumpcji wewnętrznej i lepszemu bilansowi handlowemu – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio zajmującym się cyfrową transformacją handlu. – Z kolei w Chinach gospodarka rośnie zgodnie z rządowym celem 5 proc. rocznie, jednocześnie obserwujemy spowolnienie inwestycji i delikatny spadek dynamiki produkcji przemysłowej. Dla e-commerce to sygnał możliwej zmiany konsumenckich priorytetów i zwiększonej konkurencji cenowej – dodaje.

Nastroje konsumenckie idą w górę

Ekspert zauważa, że we wrześniu 2025 r. polski barometr nastrojów konsumenckich się poprawił. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 3,8 pkt proc. miesiąc do miesiąca i o 5,6 pkt proc. rok do roku do poziomu 8,3. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej także wzrósł – o 2 pkt proc. względem sierpnia i 5,4 pkt proc. względem zeszłego roku, osiągając –4,3 pkt. To oznacza, że konsumenci coraz lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację finansową oraz gospodarkę kraju, a trend nastrojów wyraźnie się poprawia, nawet jeśli wskaźnik jeszcze jest pod kreską.

– To znak, że wrzesień był kolejnym miesiącem odbudowy optymizmu wśród polskich konsumentów, co pozytywnie może rzutować na aktywność zakupową w całym IV kwartale 2025. Najnowsze wyniki sprzedaży w e-commerce pokazują, że polscy klienci cenią w rodzimych e-sklepach innowacje i personalizację, ale jednocześnie rosnąca konkurencja unijnych i chińskich platform wymusza na e-sprzedawcach nieustanną pracę nad doprowadzeniem do perfekcji obsługi, logistyki i technologicznego UX – mówi Sebastian Błaszkiewicz.