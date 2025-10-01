Rzeczpospolita
Ekonomia
Wielkie odliczanie do szturmu na sklepy

Rozpoczynający się czwarty kwartał to kluczowy okres dla sprzedawców. Zdecyduje o wynikach całego roku.

Publikacja: 01.10.2025 13:02

Wielkie odliczanie do szturmu na sklepy

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie sektory handlu uzyskują największe przychody w ostatnim kwartale roku?
  • Jak e-commerce wpływa na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej?
  • Jak zmieniają się nastroje konsumenckie i ich wpływ na aktywność zakupową?
  • Jakie wyzwania stoją przed branżą logistyczno-magazynową w sezonie wzmożonej sprzedaży?

Z danych platformy zakupowej Shoper wynika, że średnio aż 28 proc. rocznych obrotów sklepów internetowych przypada na ostatni kwartał roku. Są jednak takie sektory, jak spożywczy czy RTV/AGD, gdzie udział trzech ostatnich miesięcy w rocznych obrotach przekracza 30 proc.

W tym roku, gdy sektor handlowy walczy ze skutkami spowolnienia gospodarczego, okres ten będzie jeszcze ważniejszy. Dlatego oczekiwania sprzedawców są szczególnie wysokie. – E-commerce zmienia się w błyskawicznym tempie. Ostatni kwartał roku to moment, który często decyduje o wyniku całego biznesu. To czas największych szans – mówi Jakub Dwernicki, prezes firmy Shoper.

Czwarty kwartał kluczowy dla handlu

Czwarty kwartał tradycyjnie jest okresem największej aktywności zakupowej w roku, a e-commerce odgrywa w nim od kilku lat strategiczną rolę. – Dane GUS jasno pokazują, że udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach roku jest najwyższy. Dla przykładu, w listopadzie ubiegłego roku był bliski 11 proc., podczas gdy w pozostałych miesiącach oscylował wokół 9 proc. Spodziewam się, że i w tym roku właśnie e-commerce będzie jednym z głównych motorów wzrostu – mówi Arkadiusz Filipowski, prezes zajmującej się logistyką firmy Fulfilio. 

Polacy chętnie korzystają z promocji związanych z Black Week i Cyber Monday i robią wtedy przedświąteczne zakupy, a kanał online staje się głównym wygranym podczas tych festiwali zakupowych, choć sieci stacjonarne także starają się na nich skorzystać.  Według raportu PBI i IAB Polska „E-commerce w Polsce 2024”, blisko ośmiu na dziesięciu Polaków dokonuje zakupów w sieci. Badanie SW Research pokazało, że aż 72 proc. pytanych wzięło udział w ubiegłorocznych promocjach typu Black Week.

– W tym roku nie spodziewam się, by było inaczej. Konsumenci kierują się wygodą, szeroką dostępnością produktów i atrakcyjnymi promocjami. Z drugiej strony firmy wiedzą, że muszą być gotowe na piki sprzedażowe, dlatego już od wielu miesięcy, co widzimy wśród klientów Fulfilio, przygotowują się na ten okres. Pracują nie tylko nad atrakcyjną dla klientów ofertą, ale organizują całe zaplecze logistyczne, aby zamówienia dotarły do klientów bezpiecznie i w krótkim czasie – dodaje Arkadiusz Filipowski.

Niezależnie od ostatecznych wyników czwarty kwartał będzie kluczowy dla polskiego handlu cyfrowego i może zdecydować o bilansie całego roku – Sytuacji w krajowej branży nie można analizować w oderwaniu od globalnych trendów. Uwagę zwraca umiarkowane ożywienie w USA, gdzie PKB w II kwartale wzrósł o 3 proc. r/r, głównie dzięki konsumpcji wewnętrznej i lepszemu bilansowi handlowemu – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio zajmującym się cyfrową transformacją handlu. – Z kolei w Chinach gospodarka rośnie zgodnie z rządowym celem 5 proc. rocznie, jednocześnie obserwujemy spowolnienie inwestycji i delikatny spadek dynamiki produkcji przemysłowej. Dla e-commerce to sygnał możliwej zmiany konsumenckich priorytetów i zwiększonej konkurencji cenowej – dodaje. 

Nastroje konsumenckie idą w górę 

Ekspert zauważa, że we wrześniu 2025 r. polski barometr nastrojów konsumenckich się poprawił. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 3,8 pkt proc. miesiąc do miesiąca i o 5,6 pkt proc. rok do roku do poziomu 8,3. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej także wzrósł – o 2 pkt proc. względem sierpnia i 5,4 pkt proc. względem zeszłego roku, osiągając –4,3 pkt. To oznacza, że konsumenci coraz lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację finansową oraz gospodarkę kraju, a trend nastrojów wyraźnie się poprawia, nawet jeśli wskaźnik jeszcze jest pod kreską.

– To znak, że wrzesień był kolejnym miesiącem odbudowy optymizmu wśród polskich konsumentów, co pozytywnie może rzutować na aktywność zakupową w całym IV kwartale 2025. Najnowsze wyniki sprzedaży w e-commerce pokazują, że polscy klienci cenią w rodzimych e-sklepach innowacje i personalizację, ale jednocześnie rosnąca konkurencja unijnych i chińskich platform wymusza na e-sprzedawcach nieustanną pracę nad doprowadzeniem do perfekcji obsługi, logistyki i technologicznego UX – mówi Sebastian Błaszkiewicz.

Sektor handlu ma się obecnie dobrze, co wyraźnie widać w aktywności tej grupy najemców na rynku magazynowym. – Firmy handlowe wykazują chęć rozwoju i zdecydowany wzrost optymizmu, a czwarty kwartał roku jest dla nich szczególnie newralgicznym okresem – mówi Joanna Sinkiewicz, dyrektorka zarządzająca Accolade w Polsce. – To właśnie wtedy obserwujemy zdecydowany skok w liczbie operacji i obrotach. Dane mówiące o 28-proc. udziale w rocznych obrotach mogą wydawać się zaskakująco niskie, ponieważ praktyka pokazuje, że w tym okresie intensywność pracy w łańcuchach dostaw jest zdecydowanie większa – dodaje.

Zauważa, że naturalną konsekwencją tego zjawiska jest wzmożone zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Dla branży logistyczno-magazynowej to wyzwanie, ponieważ największa aktywność koncentruje się w kilku miesiącach w roku, a sam magazyn ma ograniczoną elastyczność.

– Najemcy często zgłaszają dodatkowe potrzeby związane z krótkoterminowym skokiem popytu, zwłaszcza w okresach takich jak Black Week, święta czy początek roku wyprzedażowego. Zdarza się, że jako właściciele i operatorzy obiektów jesteśmy w stanie wesprzeć naszych partnerów poprzez udostępnienie dodatkowej powierzchni na czas kilkumiesięcznych nadzwyczajnych potrzeb – mówi Joanna Sinkiewicz. – Trzeba jednak podkreślić, że to sytuacje wyjątkowe. Planowanie łańcucha dostaw w oparciu o sezonowe szczyty wymaga dużej przewidywalności i dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi ogniwami rynku – dodaje.   

Źródło: rp.pl

Technologie E-commerce Gospodarka E-handel Makroekonomia Nastroje konsumentów

Z danych platformy zakupowej Shoper wynika, że średnio aż 28 proc. rocznych obrotów sklepów internetowych przypada na ostatni kwartał roku. Są jednak takie sektory, jak spożywczy czy RTV/AGD, gdzie udział trzech ostatnich miesięcy w rocznych obrotach przekracza 30 proc.

W tym roku, gdy sektor handlowy walczy ze skutkami spowolnienia gospodarczego, okres ten będzie jeszcze ważniejszy. Dlatego oczekiwania sprzedawców są szczególnie wysokie. – E-commerce zmienia się w błyskawicznym tempie. Ostatni kwartał roku to moment, który często decyduje o wyniku całego biznesu. To czas największych szans – mówi Jakub Dwernicki, prezes firmy Shoper.

e-Wydanie