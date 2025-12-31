Inna prawna perła dla spadkobierców ma związek z formalnościami podatkowymi dotyczącymi spadku. Usunięto wymóg dostarczania notariuszowi zaświadczenia z urzędu skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków. Zwolnienie to przysługuje z mocy ustawy dla członków najbliższej rodziny zmarłego. Notariusz, który obsługuje sprawy związane np. z dziedziczoną nieruchomością sam legitymuje te osoby, więc było to usunięcie podwójnego obowiązku udowadniania pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Kasowy PIT nie wypalił

Pozytywną zmianą w podatkach, która wyszła z zespołu Brzoski było też wpisanie do Ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości co do faktów na korzyść podatnika. Wprawdzie podobna zasada istniała już w ustawie Prawo przedsiębiorców, ale teraz dotyczy wszystkich podatników. Na podstawie nowego przepisu urzędy skarbowe już zaczęły wydawać pierwsze decyzje na korzyść podatników.

W świecie polskich podatków bublem okazał się tzw. kasowy PIT. To sposób rozliczeń podatku dochodowego dla małych firm, który miał wspomagać ich płynność finansową. Rozliczenia przychodów miały być bowiem realizowane dopiero po otrzymaniu pieniędzy od kontrahentów, a nie tylko po wystawieniu faktur. W kampanii wyborczej przed dwoma laty kasowy PIT zapowiadany był jako remedium na problemy firm, którym nie płacą kontrahenci. Ale zdecydowało się na niego tylko 1673 przedsiębiorców. Dlaczego? Bo nowa metoda rozliczeń jest skomplikowana, a i tak nie chroni przed podatkiem. Być może zadziała lepiej w przyszłym roku, bo od stycznia obejmie firmy o przychodach do 2 mln zł (dotychczas ten pułap wynosił 1 mln zł).

Pozorna jawność wynagrodzeń

Wigilijnym podarkiem dla pracowników miała być nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie właśnie 24 grudnia. Przewiduje ona – co do zasady – jawność wynagrodzeń w ofertach pracy. Miała to być szansa dla tych grup pracowników, które dotychczas były dyskryminowane płacowo, czyli przede wszystkim osób młodych oraz kobiet. Jednak podczas prac w parlamencie projekt okrojono. W wersji, która weszła w życie ostał się jedynie przepis nakazujący pracodawcy poinformowanie o zarobkach na dowolnym etapie procesu rekrutacyjnego, najpóźniej przed nawiązaniem stosunku pracy. Tym samym utrzymano stan dotychczasowy. Nowością jest jedynie obowiązek podawania neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy, ale to już z jawnością wynagrodzeń nie ma nic wspólnego. I choć pewnie niejedną kierowczynię czy chirurżkę to ucieszy – z nowelizacji wyszedł bubel.