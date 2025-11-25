Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja kodeksu pracy w zakresie jawności wynagrodzeń?

Kiedy pracodawcy będą zobowiązani podać informacje o wynagrodzeniu kandydatom do pracy?

W jakich branżach najczęściej podawane są w ogłoszeniach informacje o wynagrodzeniach?

Dlaczego wysokość wynagrodzenia kadry zarządzającej często pozostaje niejawna?

Już za niecały miesiąc (24 grudnia) wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy (DzU z 2025 r., poz. 807), która reklamowana była przez projektodawców (grupę posłów Koalicji Obywatelskiej) jako wprowadzająca jawność płac.

Przypomnijmy jednak, że ostatecznie uchwalona ustawa różni się od pierwotnych założeń, które zawierały przepisy dotyczące obowiązku publikowania informacji na temat oferowanych na danym stanowisku zarobków, w postaci widełek (najniższej i najwyższej możliwej do otrzymania kwoty). Pierwotnie zatrudnieni mieli też zyskać prawo do informacji na temat swojego indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów pensji (w podziale na płeć) w grupie osób wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Na jakim etapie trzeba będzie informować o wynagrodzeniu?

Jednak w trakcie prac w parlamencie przepisy zostały znacząco okrojone do kwestii związanych z udostępnianiem informacji o pensjach osobom ubiegającym się o zatrudnienie. Efekt? Kandydat do pracy będzie musiał otrzymać od pracodawcy informację o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z nim. Obowiązek ten trzeba będzie spełnić: