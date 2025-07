Sejm uchwalił: bank sprawdzi, kiedy zmarłeś

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Prawa bankowego, która ma rozwiązać problem rachunków tzw. martwych lub uśpionych.

Banki sprawdzają klientów, którzy nie korzystają z kont

Już od blisko 10 lat banki mają obowiązek sprawdzenia, co dzieje się z posiadaczem rachunku, który przez pięć lat nie wydał żadnych dyspozycji dotyczących rachunku prowadzonego na podstawie umowy z bankiem. W tym celu bank występuje o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Jeśli umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego konta, termin pięcioletni liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej wszystkich rachunków.

Po co bankowi data śmierci posiadacza rachunku?

W tej procedurze potwierdzany jest jednak sam fakt śmierci, bez wskazania informacji, kiedy ona nastąpiła. Tymczasem to z datą śmierci, a nie z datą powzięcia informacji o śmierci Prawo bankowe wiąże pewne istotne skutki. Otóż umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem była osoba fizyczna, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci tej osoby, jednakże zgodnie z prawem, umowa ta jest traktowana jako wiążąca do momentu wypłaty środków zmarłego przez bank osobie posiadającej do nich tytuł prawny (np. spadkobiercy).

Zgodnie z nowelizacją, z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej danego rachunku, bank będzie musiał wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje oraz – jeśli nie żyje – daty jego śmierci albo daty znalezienia zwłok.

Nieco krótszy termin, bo trzy miesiące, będą miały banki na wystąpienie do rejestru PESEL o datę śmierci, gdy umowa rachunku bankowego wygaśnie (np. w przypadku rachunku lokaty terminowej), a jego posiadacz nie wydał wcześniej dyspozycji wypłaty zgromadzonych na nim pieniędzy. Obowiązku takiego nie będzie, jeżeli umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku i posiadacz tych rachunków wydał dyspozycję dotyczącą tych rachunków.