Mieszkania nadal tanieją. Gdzie są największe spadki?

– Warto dodać, że przeciętny koszt ubezpieczenia mieszkania w czerwcu utrzymywał się na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy i wyniósł 268 zł. W przypadku domów było to średnio 616 zł. Ubezpieczenie jest obowiązkowym zabezpieczeniem nieruchomości w sytuacji, gdy zakup finansowany jest kredytem hipotecznym. Warto jednak pamiętać, że kredytobiorca nie musi korzystać z oferty banku – polisę można wybrać samodzielnie, jeśli spełnia ona wymagania banku dotyczące zakresu ochrony – mówią analitycy.

Jawne ceny nowych mieszkań

Autorzy raportu zwracają też uwagę na przepisy nakazujące deweloperom publikowanie cen oferowanych mieszkań. Od 11 lipca firmy muszą ujawniać ceny lokali, których sprzedaż rozpoczęła się po tej dacie. Od 11 września obowiązek obejmie wszystkie oferowane mieszkania.

– Obowiązek publikowania cen przez deweloperów to krok w stronę większej przejrzystości, który może pozytywnie wpłynąć na cały rynek mieszkań – mówi Anton Bubiel, prezes Rentier.io. – Dotychczas brakowało spójnych, łatwo dostępnych informacji o cenach ofertowych na rynku pierwotnym, co utrudniało kupującym ocenę realnej wartości mieszkań. Teraz klienci zyskają lepszy dostęp do danych, co pozwoli im podejmować bardziej świadome decyzje. W efekcie zmniejszy się asymetria informacyjna między deweloperami a kupującymi. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do urealnienia cen, bo deweloperzy, widząc większą świadomość klientów, będą musieli bardziej racjonalnie podchodzić do kształtowania ofert. Kupujący zyskają możliwość łatwiejszego porównania ofert różnych deweloperów, co może zwiększyć konkurencję. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek dotyczy cen ofertowych, a nie transakcyjnych, więc margines negocjacji nadal pozostanie – zaznacza.

I dodaje, że opublikowane ceny nowych mieszkań mogą stać się ważnym punktem odniesienia dla właścicieli lokali z drugiej ręki. – Przejrzystość na rynku pierwotnym może wywołać presję na sprzedających, by dostosowali swoje oczekiwania cenowe do nowych realiów. Kupujący, mając lepszy obraz cen, mogą być mniej skłonni do przepłacania – mówi prezes.