– Tak nieznaczne zmiany średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym to dla części uczestników i obserwatorów argument, by określać sytuację na rynku mianem „nuda”. To diametralna zmiana narracji zważywszy, że jeszcze do niedawna ruchy cen mieszkań, a dokładniej rzecz biorąc ich ciągłe wzrosty, rozgrzewały nie tylko kupujących i sprzedających, ale też media, polityków, komentatorów, krótko mówiąc – całą opinię publiczną, i skłaniały do posługiwania się terminami „szaleństwo”, „boom” czy „zakupowa gorączka” – mówi Marcin Drogomirecki. – Dziś, w spokojnej atmosferze, bez krzykliwych nagłówków i głośnych konferencji prasowych można śmiało powiedzieć, że rynek sam, bez niczyjej pomocy, dostosowuje się do aktualnych realiów – podkreśla ekspert.

Jak dodaje, podaż reaguje na zmniejszony popyt korektą cen. – A relacja cen za mkw. mieszkań do rosnących wynagrodzeń systematycznie się poprawia. Proces ten przebiega naturalnie, powoli i bez większego rozgłosu. Normalność, stabilizacja, przewidywalność – to cechy rynku, które nie wzbudzają emocji; mało się o nich pisze i mało mówi. Dziś w mieszkaniówce próżno wypatrywać sensacji. Nastroje są stonowane, panuje tak bardzo niegdyś wyczekiwany spokój, co nie znaczy zastój – zaznacza Drogomirecki.

Zakupowe szaleństwo minęło

Ekspert Grupy Morizon-Gratka zaznacza, że w tej spokojnej atmosferze minęła niedawno ważna rocznica: dokładnie dwa lata temu, 1 lipca 2023 roku, ruszył program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. – Pojawienie się za jego sprawą licznej grupy klientów skuszonych tanim finansowaniem oraz aktywność tych, którzy już wcześniej ruszyli na zakupy, obawiając się wzrostu cen, wywołały wówczas gwałtowną falę popytu – przypomina Drogomirecki. – Rynek nie był przygotowany na taki skok. Szybko pojawił się deficyt mieszkań i dynamiczny wzrost cen.

To „zakupowe szaleństwo” jest już przeszłością. – Program zakończył się pod koniec 2023 r., a liczba chętnych na mieszkania zaczęła szybko maleć. Pula oferowanych do sprzedaży lokali stopniowo się odbudowywała, a ceny przestały rosnąć – mówi ekspert Morizona. – W II kwartale 2024 roku, a więc przeszło rok temu, rynek wszedł w fazę korekty, która, jak pokazują dane serwisów Morizon.pl i Gratka.pl, trwa do tej pory.