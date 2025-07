Inga Pilarska komentuje, że każde miasto jest inne. – To lokalni włodarze najlepiej znają sytuację komunikacyjną i potrzeby mieszkańców. Dlatego przez lata każda gmina w studium i planach miejscowych mogła ustalać zróżnicowane wskaźniki parkingowe – zaznacza. – Nie wykluczało to możliwości posiadania dwóch miejsc, gdy ktoś świadomie chciał wybrać inwestycję z dużym parkingiem w strefie o wyższym współczynniku. Ustawa ogranicza władzę samorządów, nakazowo usztywniając te normy wyłącznie dla inwestycji w trybie „lex deweloper”, czyli tych, które charakteryzują się obowiązkowym wkładem finansowym w potrzebną infrastrukturę społeczną.

Wielkie inwestycje

Inga Pilarska dodaje, w zurbanizowanych częściach kraju dwa samochody w rodzinie wbrew powszechnym opiniom wcale nie są normą. – Tym bardziej w miejscach sąsiadujących z komunikacją tramwajową, metrem czy koleją podmiejską. To naturalne, że inne wskaźniki parkingowe przyjmuje się w centrach, a inne na obrzeżach – tłumaczy. – Zdarza się, że nabywcy chętnie wybierają miejsca obsługiwane transportem publicznym. Wolą przeznaczyć oszczędności na większe mieszkanie niż na utrzymanie dwóch aut i drugie miejsce garażowe.

PZFD przygotował zestawienie inwestycji w Warszawie i Wrocławiu, przewidujących budowę lub modernizację szkół czy przedszkoli, tworzenie parków oraz inwestycje w infrastrukturę drogową.

Inwestycja Port Żerań spółki Dantex. Deweloper zaplanował szkołę podstawową dla 860 uczniów i ośmiooddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Zobowiązał się też do zagospodarowania terenu o powierzchni 22 tys. mkw., na którym powstaną nowe przestrzenie publiczne i zielone tereny dla mieszkańców okolicy. Suma nakładów to ponad 118,1 mln zł.

Okam w ramach osiedla budowanego na terenach po byłej fabryce samochodów FSO na stołecznym Żeraniu zaprojektował szkołę, która pomieści 645 uczniów. Zobowiązał się też do wyposażenia szkoły, a także do inwestycji drogowych, w tym do budowy 1,2 km dróg publicznych i do przebudowy ul. Jagiellońskiej. Powstanie też publiczny park o powierzchni 2,4 ha. Suma nakładów: 187,9 mln zł.