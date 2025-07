Kupić mieszkanie w rynkowym „dołku”

Jak długo czekają mieszkania?

SonarHome analizuje statystyki dotyczące czasu aktywności ofert mieszkań w czerwcu. – Na razie nie widać wyraźnego skrócenia czasu ekspozycji ogłoszeń. Moim zdaniem minęło zbyt mało czasu od majowej obniżki stóp procentowych. W porównaniu z majem zmiana jest w zasadzie marginalna – mówi. – W kilku miastach, takich jak Gdynia, Kraków czy Lublin, czas ekspozycji skrócił się o ok. dwóch dni.

We wszystkich największych miastach badanych przez SonarHome średni czas ekspozycji oferty mieszkania jest o ok. 20 proc. dłuższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W Warszawie i Krakowie oferty są na rynku średnio 107 dni, we Wrocławiu – 111, w Poznaniu – 100, a w Łodzi – 93 dni. – Czas sprzedaży jest wciąż bardzo długi – komentuje Bubiel.

Skirmuntt zauważa, że na klienta czekają najdłużej mieszkania o średniej wielkości – 60-80 mkw. – Niezmiennie cieszą się popularnością małe lokale, które są kupowane także na wynajem. Bez względu na dostępność kredytu zainteresowanie budzą też duże, drogie mieszkania, które kupują zamożne, niekorzystające z kredytów osoby – mówi.

Według Prządki szybciej zawsze sprzedają się małe mieszkania – do 38 mkw. – Mamy większą grupę kupujących: rodzice kupują takie lokale dla dziecka, pary – jako mieszkanie na start, mali i więksi inwestorzy na wynajem. Na rynku mniejszych mieszkań mocniej działają też flipperzy – zauważa. Jak dodaje, drożeć mogą duże mieszkania, których jest mało na rynku, czyli czteropokojowe, z dwoma miejscami postojowymi. – Rynek premium rządzi się osobnymi prawami, jest on odporny na okresowe wahania rynku – przyznaje dyrektor z Metrohouse. Dodaje, że czas sprzedaży mieszkania zależy od wielu czynników. – Najważniejsza jest odpowiednia cena i odpowiedni proces sprzedaży, dotarcie z ofertą do właściwej grupy klientów.

Z analiz Metrohouse wynika, że statystyczny czas sprzedaży statystycznego mieszkania finansowanego kredytem wynosi ok. trzech miesięcy.

Sprzedający poczekają

Sprzedających mieszkania Bubiel dzieli na grupy. – Pierwsza to osoby, którym rzeczywiście zależy na sprzedaży. Wiele z nich jest już na rynku, niebawem powinny odczuć ożywienie – mówi prezes. – Druga grupa to osoby, które planują sprzedaż mieszkania, ale wstrzymują się z wystawieniem oferty, czekając na lepsze nastroje i bardziej sprzyjające warunki. Nie sądzę, aby przedstawiciele tej drugiej grupy już teraz zdecydowali się na wejście na rynek – uważa.