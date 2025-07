Jak podkreślił minister, KRBRD jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących wprowadzenia obowiązku używania przez dzieci do lat 16 kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Uchwała zobowiązuje do przygotowania projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązkowe kaski ochronne mają zastopować wzrost liczby ofiar wypadków

– Ta zmiana jest konieczna. W wielu państwach Unii Europejskiej taki ustawowy obowiązek. We Francji Austrii – do 12 . roku życia, u naszych czeskich sąsiadów – do 18. roku życia – zauważył minister.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że w pracach KRBRD wzięli udział przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy są zaniepokojeni rosnącą lawinowo liczbą urazów wśród dzieci jeżdżących na hulajnogach i rowerach. Minister Klimczak podziękował medykom pracującym na oddziałach chirurgii dziecięcej, neurochirurgii, rehabilitacji, którzy przywracają do zdrowia ofiary takich wypadków.

- W latach 60. wprowadzono obowiązek stosowania kasku dla motocyklistów, w latach 90. - dla motorowerów, w roku 2025 wprowadzimy taki obowiązek dla dzieci do 16. roku życia poruszających się rowerami, hulajnogami elektrycznymi, deskorolkami i innymi urządzeniami – zapewnił Klimczak.