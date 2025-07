Jak twierdzi PUODO, impulsem do wystąpienia z prośbą o zmiany legislacyjne stały się sygnały wskazujące na brak ochrony osób małoletnich przed kradzieżą tożsamości, w tym ochrony numeru PESEL. Już w 2023 r., na etapie opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości, prezes UODO sygnalizował problem związany z nieuwzględnieniem możliwości zastrzegania numerów PESEL osób małoletnich. Jak zauważył, bez uzasadnienia pozbawia się je możliwości skorzystania ze środków przeciwdziałających kradzieży tożsamości. Jego zdaniem jest to tym bardziej niezrozumiałe, że ustawa Kodeks cywilny dopuszcza dokonywanie niektórych czynności prawnych przez osoby małoletnie.

PUODO: rodzice małoletnich powinni móc zastrzec im PESEL

Możliwość nieodpłatnego zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL daje osobom pełnoletnim jeszcze ustawa - o ewidencji ludności z 2010 r. Jednak nie dotyczy to osób pełnoletnich nieposiadających zdolności do czynności prawnych albo posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych z różnych przyczyn. Osoby pozbawione możliwości złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody zastrzeżenia mogą dokonać tego przez pełnomocnika. Natomiast w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych z wnioskiem może wystąpić opiekun prawny albo kurator.

- Obecny kształt przepisów ustawy o ewidencji ludności pozostawia istotną lukę w ochronie danych osobowych osób małoletnich w zakresie zastrzegania numeru PESEL, którą należałoby precyzyjnie uzupełnić. Tym bardziej że np. przepisy ustawy o dokumentach paszportowych czy ustawy o dowodach osobistych przyznają rodzicom i opiekunom prawnym prawo do wnioskowania o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku ich utraty lub uszkodzenia prawo do ich unieważnienia, co jest odnotowywane w odpowiednim rejestrze – zauważa prezes UODO Mirosław Wróblewski.

Jego zdaniem podobne rozwiązania powinny być zastosowane w ustawie o ewidencji ludności w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numeru PESEL dla osób małoletnich. Ma to ogromne znaczenie w dobie postępującej cyfryzacji oraz coraz częstszych przypadków kradzieży danych - twierdzi PUODO.