Zastrzeżenie numeru PESEL a wspólne konto

Bank nie założy wspólnego konta, jeżeli którykolwiek ze współposiadaczy będzie miał zastrzeżony numer PESEL. W takiej sytuacji na czas otwierania konta trzeba cofnąć zastrzeżenie. Ograniczenia dotyczą też sytuacji, w której współwłaściciel konta, mając zastrzeżony PESEL, będzie chciał wypłacić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w placówce banku. Bank odmówi wykonania takiej operacji (rozwiązaniem jest cofnięcie zastrzeżenia).

„Jeżeli współposiadacz konta nie ma zastrzeżonego numeru PESEL, może wypłacić gotówkę w dowolnej kwocie do wysokości pieniędzy dostępnych na koncie” – wyjaśnia PKO BP. „Jeśli gotówkę wypłaca pełnomocnik, sprawdzamy zastrzeżenie numeru PESEL współposiadaczy konta – a nie pełnomocnika” – czytamy dalej.

Czy zastrzeżenie numeru PESEL wpływa na dostęp do iPKO i IKO?

Bank PKO tłumaczy także, jak zastrzeżenie PESEL wpływa na korzystanie z jego bankowości elektronicznej (czyli z serwisu iPKO oraz aplikacji IKO). „Od 1 czerwca 2024 r. przy logowaniu do iPKO lub IKO nie sprawdzamy zastrzeżenia numeru PESEL. Robimy to, kiedy: zawierasz umowę bankowości elektronicznej lub w serwisie iPKO lub aplikacji IKO zechcesz otworzyć konto lub pożyczyć pieniądze” – czytamy.

Ile razy można cofać zastrzeżenie PESEL? Jak to zrobić?

Z cofnięcia zastrzeżenia PESEL koniecznego do korzystania z niektórych usług bankowych można korzystać dowolną ilość razy – w zależności od swoich potrzeb. Nie można jednak zastrzegać i cofać zastrzeżenia wielokrotnie w bardzo krótkim czasie. „Jeśli cofniesz zastrzeżenie numeru PESEL, możesz go ponownie zastrzec po upływie 30 minut” – czytamy na rządowej stronie mObywatel 2.0 (https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zastrzez-pesel).

Pamiętajmy też, że to my sami musimy cofnąć zastrzeżenie. By to zrobić, trzeba zalogować się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel lub pójść do urzędu gminy. Cofnąć zastrzeżenie można dosłownie w kolejce do okienka bankowego. Zmiany dokonują się bowiem w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, jaka jest godzina czy dzień tygodnia.