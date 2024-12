W tych sytuacjach musisz wymienić dowód osobisty. Nie tylko gdy minie termin ważności

W przypadku wymiany dowodu z powodu kradzieży tożsamości, należy ten fakt udowodnić, dołączając odpowiednie dokumenty (jest to konieczne zarówno przy składaniu wniosku online, jak i osobiście). Może to być na przykład pismo lub e-mail o wycieku danych osobowych z firmy, z którą wnioskujący ma podpisaną umowę, bądź wydruk oświadczenia o wycieku danych i dokument potwierdzający gromadzenie danych osobowych przez firmę.

Sprawdzony wniosek należy podpisać – podpisem zaufanym, e-dowodem lub certyfikatem kwalifikowanym.

W przypadku składania wniosku przez internet konieczna jest wizyta w urzędzie, by uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu, gdyż dane te umieszczane są w dowodzie. Konieczne jest zabranie za sobą ważnego dowodu osobistego lub paszportu (bądź innego dokumentu ze zdjęciem). Wnioskodawca ma na to 30 dni. Jeśli nie dotrzyma terminu, wniosek zostanie odrzucony.

Następnie w ciągu 30 dni od złożenia odcisków palców urząd powinien poinformować o możliwości odbioru gotowego dokumentu.

Wymiana dowodu osobistego w urzędzie gminy

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Należy do niego dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35 x 45 milimetrów (szerokość x wysokość) oraz inne niezbędne dokumenty, odpowiednio do informacji zawartych we wniosku. Na miejscu urzędnik pobiera odciski palców oraz własnoręczny podpis, który umieszcza się na dowodzie. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku i oczekuje na wydanie dokumentu maksymalnie 30 dni, choć termin ten może się w szczególnych wypadkach przedłużyć.