O okresie ważności prawa jazdy decyduje lekarz w czasie obowiązkowego badania lekarskiego. W przypadku, kiedy wykryje problemy ze zdrowiem, mogące w przyszłości utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie pojazdu, może zdecydować o przyznaniu danej osobie uprawnień do kierowania na krótszy czas, np. na 5 lub 10 lat.

Kto musi się liczyć z obowiązkową wymianą prawa jazdy?

Na podstawie wspomnianej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, wszystkie prawa jazdy – w tym również te bezterminowe – wydane przed 19 stycznia 2013 roku, podlegają wymianie. Ta jednak zaplanowana została dopiero od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku. Wszyscy kierowcy posiadający prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku będą musieli we wskazanym czasie je wymienić. Nie ma znaczenia konkretna data, w której to zrobią. Istotne jest jedynie, aby dokonali wymiany we wskazanym 5-letnim okresie. Po tym czasie wszystkie niewymienione bezterminowe prawa jazdy stracą ważność.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy: Co będzie potrzebne?

Termin ważności prawa jazdy nie jest równoznaczny z ważnością uprawnień do prowadzenia pojazdów. W związku z tym w przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy nie trzeba poddawać się badaniom lekarskim. Tym ostatnim podlegają tylko osoby wymieniające prawo jazdy z konkretnym terminem ważności.

W przypadku wymiany bezterminowego dokumentu należy jedynie uiścić opłatę administracyjną za wydanie prawa jazdy (100 zł) oraz opłatę ewidencyjną (0,50 zł). Do kosztów nowego prawa jazdy doliczyć trzeba jeszcze wyrobienie nowego zdjęcia. Nowe prawo jazdy będzie ważne przez maksymalnie 15 lat.