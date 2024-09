Wreszcie sąd w wyroku łącznym orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 12 lat (w dodatku w innym orzeczeniu został skazany na półtora roku więzienia za łamanie wcześniejszych zakazów), ale wyrok jest nieprawomocny.

Jak widać, nawet odsiadka i widmo kolejnej nie zniechęciło go do ponownego łamania zakazu. Jak to zmienić?

– Sytuację mogłoby poprawić, zwłaszcza w mniejszych lokalizacjach, upublicznienie wyroku, a przede wszystkim informacji o orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdu wobec danej osoby. Można by np. włączyć w to władze gminy. Wtedy społeczność lokalna miałaby większą świadomość, że mają wśród siebie pirata drogowego i może byłoby więcej takich proobywatelskich sygnalistów, którzy by reagowali w przypadku naruszenia zakazu. Bo wszystkich upilnować nie jesteśmy w stanie – mówi nam jeden z policjantów z długoletnim stażem w drogówce.

88 tys. – prawie tyle aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów widnieje w systemie na 20 września br.

Zdaniem dr Wojciecha Górowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego zarówno łamanie zakazu prowadzenia pojazdów, jak i jazda w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających to w dużej mierze efekt braku społecznej kontroli i ciągle jeszcze przyzwolenia.