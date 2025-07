84 parlamentarzystów reprezentowałoby Konfederację. Obecnie partia ma ich 18. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna sięgnęłaby po 28 mandatów, a Nowa Lewica 20 (obecnie 26).

Na podstawie podziału mandatów można wskazać, jak mogłaby wyglądać ewentualna koalicja rządząca. Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą miałaby 195 mandatów, co nie zapewnia w Sejmie większości. Taką mogłaby tworzyć koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Partie miałyby wspólnie 237 mandatów (w polskim Sejmie większość daje 231 głosów).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-11 lipca na próbie 1000 dorosłych Polaków (metoda CATI).

Inne sondaże dają prowadzenie PiS-owi

W sondażu przeprowadzonym na początku lipca dla „Rz” na pierwszym miejscu znalazło się PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego miała 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pp. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Traciła zaś KO – miało 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. Na trzecim miejscu była Konfederacja z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).