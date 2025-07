To mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają poparcie dla decyzji rządu – jest to 31 proc. wobec 24 proc. Wprowadzenie kontroli na granicach popierają przede wszystkim osoby z grupy wiekowej 30-39 lat (35 proc. „zdecydowanie dobrze”). Najmniejsze poparcie zanotowano natomiast wśród osób powyżej 60. roku życia (24 proc. ocenia decyzję rządu „zdecydowanie dobrze”, 32 proc. „raczej dobrze”, a 13 proc. nie ma zdania).

Poparcie dla decyzji jest wyższe wśród mieszkańców wsi (28 proc. „zdecydowanie dobrze”, 33 proc. „raczej dobrze”) niż w największych miastach (23 proc. „zdecydowanie dobrze”, 26 proc."raczej dobrze" w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców).

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 40 proc. badanych ocenia decyzję rządu „zdecydowanie dobrze”, a 31 proc. – „raczej dobrze”. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej umiarkowanie popierają zaś decyzję rządu (15 proc. „zdecydowanie dobrze”, 40 proc. „raczej dobrze”. 12 proc. nie ma zdania, a 12 proc. ocenia ją negatywnie. Największe poparcie widoczne jest wśród wyborców Konfederacji – 52 proc. „zdecydowanie dobrze” ocenia decyzję rządu, a 21 proc. – „raczej dobrze”.

Dlaczego wróciły kontrole graniczne?

Według danych Straży Granicznej od początku 2025 roku Niemcy odesłały do Polski 314 cudzoziemców w ramach procedur readmisji i „Dublin III”, co pozostaje na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Pogranicznicy zauważają jednak, że wielu migrantów kilkakrotnie podejmuje próby dotarcia do Niemiec, podczas gdy Berlin uszczelnił granice i odmawia wpuszczenia osób bez dokumentów. W pobliżu zachodniej granicy Straż Graniczna wciąż zatrzymuje cudzoziemców podejmujących nielegalne próby przekroczenia granicy, często przewożonych przez przemytników. Nowym wyzwaniem jest także szlak przez Litwę, gdzie liczba zatrzymanych migrantów w 2025 roku wzrosła już trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym – dominują wśród nich obywatele państw afrykańskich.