Polska od poniedziałku, 7 lipca, przywraca tymczasową kontrolę graniczną z Niemcami i Litwą – poinformował premier Donald Tusk, zapowiadając, że decyzja została podjęta na wniosek Straży Granicznej i ma „zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów”. Jak wyjaśnił, zmiana praktyki Berlina, który od miesięcy odsyła migrantów już na granicy i odmawia przyjmowania osób ubiegających się o azyl, zwiększyła presję migracyjną na Polskę. – Byliśmy obrońcami Schengen i pozostaniemy rzecznikami swobodnego ruchu, ale musi być taka sama wola wszystkich sąsiadów – powiedział Tusk, podkreślając, że działania mają charakter tymczasowy i zostaną logistycznie przygotowane w najbliższych dniach.

Reklama

Czy Polacy popierają przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami i Litwą? Odpowiedzieli w sondażu

Według danych Straży Granicznej od początku 2025 roku Niemcy odesłały do Polski 314 cudzoziemców w ramach procedur readmisji i „Dublin III”, co pozostaje na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Pogranicznicy zauważają jednak, że wielu migrantów kilkakrotnie podejmuje próby dotarcia do Niemiec, podczas gdy Berlin uszczelnił granice i odmawia wpuszczenia osób bez dokumentów. W pobliżu zachodniej granicy Straż Graniczna wciąż zatrzymuje cudzoziemców podejmujących nielegalne próby przekroczenia granicy, często przewożonych przez przemytników. Nowym wyzwaniem jest także szlak przez Litwę, gdzie liczba zatrzymanych migrantów w 2025 roku wzrosła już trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym – dominują wśród nich obywatele państw afrykańskich.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na konferencji prasowej zapewnił, że „nie ma odsyłania z Niemiec do Polski osób ubiegających się o azyl, które już przybyły do Niemiec” i zaprzeczył istnieniu „turystyki deportacyjnej”. Zapowiedział współpracę z Polską, w tym rozmowy o wspólnych patrolach w rejonach przygranicznych, podkreślając „bardzo bliską i kolegialną współpracę” z premierem Tuskiem i ministrami spraw wewnętrznych obu krajów. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt przypomniał, że już wcześniej zaproponował Polsce wspólne kontrole, przeprowadzane po niemieckiej stronie. Obaj politycy zgodzili się, że celem jest ograniczenie nielegalnej migracji przy zachowaniu zasad współpracy.

Donald Tusk zapowiada kontrole na granicy z Niemcami. Reakcje PiS, Konfederacji i „obrońców granic”

W ostatnich dniach na granicy polsko‑niemieckiej pojawili się członkowie „Ruchu Obrony Granic” kierowanego przez Roberta Bąkiewicza, którzy organizują obywatelskie patrole, legitymują migrantów i zatrzymują pojazdy. Bąkiewicz przekonuje, że to skuteczny sposób na powstrzymywanie „masowych migracji” z Zachodu. Działania rządu ws. zamknięcia granic ocenił jako „PR-owy skok”, przekonując, że „realnych zmian nie będzie”.