Skrajnie prawicowe i populistyczne ugrupowania w większości Europy zbudowały swoją pozycję na strachu najpierw przed wielką falą imigracji z Bliskiego Wschodu w 2015 roku, a potem przed ogromną rzeszą ukraińskich uchodźców, którzy uciekali przed rosyjską inwazją rozpoczętą w 2022 roku. Problem istnieje więc przynajmniej od 10 lat. W tym czasie nie znaleziono jednak skutecznych sposobów na to, aby zapobiec w przyszłości masowemu napływowi imigrantów. Od Hiszpanii po Polskę, ogromna większość krajów europejskich przeżywa bezprecedensową zapaść demograficzną. W niektórych z nich, jak Włochy, przekłada się ona już na gospodarczy marazm. Za chwilę będzie to oznaczało upadek modelu zabezpieczeń społecznych, chyba że powróci polityczna zgoda na masowy przyjazd migrantów do pracy.

Jeśli latem temperatury skoczą jeszcze o parę stopni, imigranci z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu ruszą ku Europie

Ale nie udało się też znaleźć skutecznego sposobu na powstrzymanie ocieplenia klimatu. Przeciwnie, dla wielu wyborców pojęcie „Zielony Ład” stało się przekleństwem, z którym nie chcą mieć wspólnego nawet politycy partii głównego nurtu. Tego lata na Półwyspie Iberyjskim zanotowano jednak już temperatury sięgające 46 stopni, w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie jeszcze wyższe. Nietrudno przewidzieć, że jeśli podskoczą jeszcze o parę stopni, dziesiątki czy setki milionów zdesperowanych migrantów ruszą ku Europie. I żadne kontrole na granicy już ich nie powstrzymają.

Polityka demograficzna i klimatyczna wymagają jednak ogromnych nakładów rozłożonych na dekady. Tylko porozumienie wszystkich sił politycznych w imię wyższego interesu narodowego mogłoby temu zaradzić. Dziś jednak dla polityków nie ma wyższej wartości niż ich osobista kariera na najbliższy rok czy dwa.