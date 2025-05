Rozmowa z polskim premierem ma jednak nie tylko być kurtuazyjna, ale dotyczyć substancji dwustronnych stosunków. – Obaj politycy już się znają. Nie będzie to więc tylko spotkanie zapoznawcze – mówią nasi rozmówcy.

Źródła dyplomatyczne w Pałacu Elizejskim powiedziały, że w czasie spotkanie z Merzem Macron chce „powrócić do refleksu rozwiązywania problemów poprzez tandem francusko-niemiecki”. Ma to w szczególności dotyczyć wzmocnienia obrony zjednoczonej Europy oraz poprawy jej konkurencyjności. Zdaniem wspomnianych źródeł będzie to więc próba przełamania dwustronnych relacji po okresie rządów Olafa Scholza.

Wspomniane źródła sygnalizują także, że w nadchodzących miesiącach może dojść do szczytu przywódców Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wiele jednak zależy od wyniku nadchodzących wyborów prezydenckich w naszym kraju.

W piątek Tusk podpisze w Nancy z Macronem nowy polsko-francuski traktat o przyjaźni i współpracy, który zawiera także dwustronne gwarancje bezpieczeństwa między oboma krajami.