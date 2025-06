Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina odzyskała szczątki obrońców Azowstalu Dziesiątki ciał wydostanych z ruin zbombardowanego Azowstalu w Mariupolu, obecnie okupowanego prz...

Wołodymyr Zełenski: Na froncie wielokrotnie dochodziło do nieoficjalnych wymian zmarłych żołnierzy i rannych

Zełenski ujawnił w rozmowie z dziennikarzami, że na polu bitwy dochodziło do wymiany ciał, ale były to wymiany nieoficjalne, a opinii publicznej o nich nie informowano. Wymieniano także ciężko rannych. – Jak sądzę, Rosjanie chcą poradzić sobie z koniecznością poinformowania opinii publicznej o rzeczywistej liczbie strat. I myślę, że to jest dla nich ważne. Ponieważ bali się uznać ten fakt – dużą liczbę zgonów – powiedział Zełenski.

Stwierdził również, że podczas następnych prób mobilizacyjnych Władimir Putin będzie musiał stawić czoła obawom rosyjskiego społeczeństwa.