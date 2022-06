„Walkę z inflacją podwyżkami stóp procentowych sabotuje rząd, powszechnie rozdając pieniądze. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i pomoc dla kredytobiorców obniżają bowiem siłę działania NBP. Stopy na poziomie co najmniej 8 proc. i inflacja w wysokości 16% to realny scenariusz. I to to już niedługo” – mówią Krzysztof Adam Kowalczyk i Grzegorz Siemionczyk, dziennikarze działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.