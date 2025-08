Dane kształtują decyzje biznesowe, strategie marketingowe oraz kierunki rozwoju produktów i usług. Ich analiza pozwala przewidywać trendy, optymalizować procesy i lepiej rozumieć potrzeby konsumentów. Jednak w dobie rosnącej cyfryzacji konieczne staje się znalezienie równowagi między innowacyjnością a odpowiedzialnością za ich ochronę. Skuteczne zarządzanie danymi wymaga nie tylko nowoczesnych narzędzi, lecz także jasnych regulacji i etycznych standardów. Jak bezpiecznie wykorzystywać potencjał danych, nie tracąc z oczu prywatności i zaufania społecznego?

Udział w panelu zapowiedzieli: Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Gordan Akrap, założyciel, Instytut ds. Badań nad Wojną Hybrydową z Chorwacji; Csaba Krasznay, profesor w Departamencie Cyberbezpieczeństwa, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry; Maciej Zawadziński, partner, Hard2beat, Polska; Alina Timofeeva, członek zarządu ds. wpływów, BCS, The CharteredInstitute for IT, Macedonia Północna; Jarosław Protasiewicz, dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; oraz Konrad Komornicki, wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób, którzy będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

