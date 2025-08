Prezydent zapewnił, że będzie stał na straży polskiej konstytucji. Jednocześnie stwierdził, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – powiedział.

Deklaracja prezydenta Nawrockiego dotycząca nowej konstytucji była zaskoczeniem. Zgodnie z nią nowy projekt ustawy zasadniczej ma być gotowy do 2030 roku. Projekt nowej konstytucji opracowywać mają co najmniej dwa ośrodki w PiS. Jeden z nich to pomysł byłego szefa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego, o drugim mówił sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.