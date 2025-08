Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Obserwatorium Złożoności Ekonomicznych (OEC) wskazuje, że eksport z Chin do USA może do końca 2027 r. zmaleć łącznie o 485 mld dol. To suma większa od całego amerykańskiego importu z Państwa Środka w 2024 r. (438,7 tys. dol.).

Negocjacje handlowe USA–Chiny nadal trwają, ostatnie spotkanie miało miejsce w Szwecji. USA nakładają obecnie 30-procentowe cła na większość chińskich produktów.

Eksport z USA także w dół

Spadek deficytu handlowego nie oznacza jednak wzrostu eksportu towarów z USA. Tutaj notowane są spadki: w czerwcu wartość eksportu towarów i usług wyniosła łącznie 277,3 mld dol., 1 mld dol. mniej niż w maju. Jednak dużo mocniej spadł import – z 250 mld do 337 mld dol. Jak zauważa Reuters, import towarów był najniższy od połowy pandemii COVID-19.

Trump miał ogłosić cła 1 sierpnia, nie dotrzymał terminu, ujawniając stopniowo kolejne stawki dla różnych partnerów. Jednak ulegają one ciągłym zmianom, np. Szwajcaria właśnie wysłała do USA swoją prezydentkę, by zbiła astronomiczną stawkę 39 proc. importową na towary z tego alpejskiego kraju.

USA mają obecnie najwyższe cła od niemal wieku. Po ostatnich zmianach stawek dokonanych przez Trumpa średnia stawka celna wzrosła do 18,3 proc., najwyższego poziomu od 1934 r. – szacuje Budget Lab z Yale University. Dla porównania, przed styczniowym jego powrotem do Białego Domu amerykańskie cła wynosiły średnio 2–3 proc.