Dlatego dla branży szokująca była informacja o współpracy Poczty Polskiej z Temu. – Z perspektywy branży e-commerce, której interesy reprezentuje Izba Gospodarki Elektronicznej, niepokój budzi również brak jednoznacznej informacji, czy komunikat Poczty Polskiej był konsultowany z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz czy uwzględniał znane i poważne zastrzeżenia wobec Temu formułowane przez instytucje krajowe i unijne – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izba Gospodarki Elektronicznej. – Apel branży e-commerce 4 czerwca 2025 r., wzywający do wsparcia polskich przedsiębiorców i ochrony krajowych konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, pozostaje aktualny – dodaje.

Jak zauważa organizacja, Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało, że współpraca Poczty Polskiej z Temu polega wyłącznie na świadczeniu usług doręczania przesyłek kurierskich, ogranicza się do działań operacyjnych i nie wykracza poza standardowe ramy współpracy, co pozostaje w sprzeczności z pierwotną treścią komunikatu Poczty Polskiej o „strategicznej współpracy” z Temu. – Jednocześnie Poczta Polska w czerwcowym komunikacie przedstawia Temu jako podmiot zaangażowany w dostarczanie wysokiej jakości produktów, podczas gdy z lipcowego pisma resortu wynika, że Poczta Polska nie posiada uprawnień do weryfikowania jakości oferowanych przez Temu produktów – dodaje adw. Bartosz Skowroński, BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy sp. p.

Mecenas zauważa, że wątpliwości te pogłębiają najnowsze doniesienia medialne, jak wypowiedź unijnego Komisarza ds. sprawiedliwości Michaela McGratha z 20 lipca 2025 r., wyrażającego zszokowanie skalą zagrożeń, jakie stwarzają produkty oferowane przez Temu na rynku unijnym.

Chińska dominacja w handlu internetowym

W handlu internetowym w kilka lat firmy chińskie zdobyły pozycję, o jaką polskie walczyły latami. – Rodzimym firmom nikt bowiem nie pomaga systemem dotacji do logistyki, ulgami podatkowymi czy kredytami na inwestycje. Efekty widać jasno, chińskie firmy osiągnęły to dzięki mocnemu wsparciu władz – mówi Patrycja Sass-Staniszewska. – Wyniki jasno pokazują, jak pilna jest interwencja i to na poziomie unijnym. Komisja Europejska pewne kroki zapowiedziała w lutym, ale działania potrzebne są już teraz. Poczynając od pilnego zniesienia progu 150 euro, do którego przesyłki z Chin są zwolnione z opłat celnych – dodaje.