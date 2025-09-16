04:38 W nocy alarm powietrzny ogłoszono m.in. w Kijowie

W stolicy Ukrainy aktywna była obrona przeciwlotnicza.

04:36 Jedna ofiara ataku drona na gospodarstwo rolne w obwodzie mikołajowskim

Z wpisu gubernatora obwodu, Witalija Kima wynika, że w ataku na gospodarstwo rolne zginął kierujący traktorem mężczyzna, który w momencie ataku pracował w polu.

04:35 Atak dronów na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych (wśród nich 4-letnie dziecko), w wyniku nocnego ataku na Zaporoże – informuje gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

04:32 Część miasta Sumy bez prądu po ataku rosyjskich dronów

O ataku poinformował Ołeh Hrihorow, mer miasta Sumy. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że celem ataku nie były dzielnice mieszkalne. Po ataku część miasta została pozbawiona dostępu do prądu.

04:29 Ołha Stefaniszyna rozpoczęła swoją misję jako ambasador Ukrainy w USA

Stefaniszyna na stanowisku ambasadora Ukrainy w USA zastąpiła Oksanę Makarową. Wcześniej Stefaniszyna była wicepremierem Ukrainy i ministrem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz ministrem sprawiedliwości.

04:28 Duma zajmie się ustawą dotyczącą obywateli służących w formacjach ochotniczych

Projekt ustawy przewiduje, że Rosjanie, którzy służą w formacjach ochotniczych i którzy wykażą się „wojskowymi zasługami”, będą mogli otrzymać nominację na wyższy stopień wojskowy bez konieczności przechodzenia szkolenia wojskowego.

04:25 Ukraińskie drony zaatakowały Kursk

O ataku informuje p.o. gubernatora obwodu Aleksandr Chinstejn. Z podanego przez niego komunikatu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, uszkodzony został natomiast jeden budynek mieszkalny.

04:23 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Informację o wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotniska w Saratowie, Wołgogradzie i Kałudze podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1300 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1300 dniu wojny Foto: PAP

04:20 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: