W stolicy Ukrainy aktywna była obrona przeciwlotnicza.
Z wpisu gubernatora obwodu, Witalija Kima wynika, że w ataku na gospodarstwo rolne zginął kierujący traktorem mężczyzna, który w momencie ataku pracował w polu.
Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych (wśród nich 4-letnie dziecko), w wyniku nocnego ataku na Zaporoże – informuje gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
O ataku poinformował Ołeh Hrihorow, mer miasta Sumy. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że celem ataku nie były dzielnice mieszkalne. Po ataku część miasta została pozbawiona dostępu do prądu.
Stefaniszyna na stanowisku ambasadora Ukrainy w USA zastąpiła Oksanę Makarową. Wcześniej Stefaniszyna była wicepremierem Ukrainy i ministrem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz ministrem sprawiedliwości.
Projekt ustawy przewiduje, że Rosjanie, którzy służą w formacjach ochotniczych i którzy wykażą się „wojskowymi zasługami”, będą mogli otrzymać nominację na wyższy stopień wojskowy bez konieczności przechodzenia szkolenia wojskowego.
O ataku informuje p.o. gubernatora obwodu Aleksandr Chinstejn. Z podanego przez niego komunikatu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, uszkodzony został natomiast jeden budynek mieszkalny.
Informację o wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotniska w Saratowie, Wołgogradzie i Kałudze podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1300 dniu wojny
