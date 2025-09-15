Aktualizacja: 15.09.2025 04:55 Publikacja: 15.09.2025 04:54
Nagranie wykonano na kierunku północnosłobodziańskim. W czasie nieudanego ataku Rosjanie stracili pięciu żołnierzy.
Do ataku, z użyciem drona, doszło w pobliżu miejscowości Ołeksandriwka w okupowanej części obwodu zaporoskiego.
Gubernator obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że na terenie okupowanego Siewierodoniecka niemal nie sposób doczekać się przyjazdu karetki pogotowia, zwłaszcza w nocy. W całym mieście mają być tylko dwa zespoły ratowników przyjeżdżające do wezwań. Powodem jest brak wykwalifikowanego personelu oraz pojazdów.
Na terenie obwodu aktywna jest obrona przeciwlotnicza – poinformował gubernator obwodu, Iwan Fedorow.
Chiny uruchomiły pilotażowy program w ramach którego Rosjanie mogą wjeżdżać do Chin i przebywać w tym kraju do 30 dni bez wizy. Ruch bezwizowy ma obowiązywać do 14 września 2026 roku.
W tym samym wywiadzie udzielonym agencji Interfax Siergiej Szojgu stwierdził, że izraelski atak na Dauhę, stolicę Kataru, z 9 września (celem ataku byli przywódcy Hamasu), stanowił poważne naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dodał, że był to też cios w suwerenność i integralność terytorialną Kataru oraz krok prowadzący do dalszej eskalacji i destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Atak rakietowy na Katar, kraj, który odgrywa kluczową rolę w mediowaniu (...) między Hamasem a Izraelem, które ma na celu zakończenie trwającej od blisko dwóch lat wojny w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników nie może być postrzegane jako nic innego, jak tylko działanie wymierzone w podważenie międzynarodowych wysiłków znalezienia pokojowego rozwiązania – ocenił Szojgu.
Taką deklarację złożył w wywiadzie z agencją Interfax sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. - Sytuacja tam (w Syrii – red.) pozostaje niestabilna (...) działania licznych zewnętrznych „graczy” realizujących własne cele prowadzą do eskalacji – stwierdził Szojgu. Jak dodał Rosja jest gotowa do „koordynowania wspólnych wysiłków”, które miałyby doprowadzić do wdrożenia działań mających stabilizować sytuację w regionie. - Przez wiele lat czterostronne centrum koordynujące działało w Bagdadzie przy udziale resortów obrony Rosji, Iraku, Iranu i Syrii. Dowiodło ono, że jest skutecznym narzędziem w walce z międzynarodowym terroryzmem – podkreślił.
W wyborach na gubernatora Sewastopola (miasto jest okupowane przez Rosjan od 2014 roku) Razwożajew zdobył 81,72 proc. głosów. Razwożajew stoi na czele okupacyjnych władz miasta od 2019 roku.
Zniszczony radar miał być wykorzystywany przez ukraińską artylerię przeciwlotniczą. Ministerstwo Obrony Rosji informuje też o zniszczeniu magazynu broni w rejonie miejscowości Bieriezowoje w obwodzie dniepropietrowskim przez rosyjską artylerię oraz ataku drona na skład amunicji artyleryjskiej w obwodzie charkowskim.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1299 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
Donald Trump ogłosił, że USA nałożą twarde sankcje na Rosję tylko wtedy, gdy wszystkie państwa NA...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nagranie wykonano na kierunku północnosłobodziańskim. W czasie nieudanego ataku Rosjanie stracili pięciu żołnierzy.
Donald Trump ogłosił, że USA nałożą twarde sankcje na Rosję tylko wtedy, gdy wszystkie państwa NATO przestaną ku...
NATO ogłosiło rozpoczęcie operacji „Wschodni Strażnik” (ang. „Eastern Sentry”), której celem jest wzmocnienie ob...
Gośćmi jedenastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Michał Sadłowski, Centrum...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump stwierdził, że naruszenie p...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Kongresie USA pojawił się projekt usta...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas