04:51 Ukraińcy publikują nagranie z powstrzymania natarcia Rosjan przez ukraińskich operatorów dronów

Nagranie wykonano na kierunku północnosłobodziańskim. W czasie nieudanego ataku Rosjanie stracili pięciu żołnierzy.

04:49 Ukraiński wywiad wojskowy informuje o udanym ataku na rosyjski zestaw przeciwlotniczy Buk-M3

Do ataku, z użyciem drona, doszło w pobliżu miejscowości Ołeksandriwka w okupowanej części obwodu zaporoskiego.

04:45 W okupowanym Siewierodoniecku brakuje karetek pogotowia

Gubernator obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że na terenie okupowanego Siewierodoniecka niemal nie sposób doczekać się przyjazdu karetki pogotowia, zwłaszcza w nocy. W całym mieście mają być tylko dwa zespoły ratowników przyjeżdżające do wezwań. Powodem jest brak wykwalifikowanego personelu oraz pojazdów.

04:44 Obwód zaporoski celem nocnego ataku rosyjskich dronów

Na terenie obwodu aktywna jest obrona przeciwlotnicza – poinformował gubernator obwodu, Iwan Fedorow.

04:43 Od 15 września turyści z Rosji mogą wjeżdżać do Chin bez wizy

Chiny uruchomiły pilotażowy program w ramach którego Rosjanie mogą wjeżdżać do Chin i przebywać w tym kraju do 30 dni bez wizy. Ruch bezwizowy ma obowiązywać do 14 września 2026 roku.

04:36 Siergiej Szojgu zarzuca Izraelowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego

W tym samym wywiadzie udzielonym agencji Interfax Siergiej Szojgu stwierdził, że izraelski atak na Dauhę, stolicę Kataru, z 9 września (celem ataku byli przywódcy Hamasu), stanowił poważne naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dodał, że był to też cios w suwerenność i integralność terytorialną Kataru oraz krok prowadzący do dalszej eskalacji i destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Atak rakietowy na Katar, kraj, który odgrywa kluczową rolę w mediowaniu (...) między Hamasem a Izraelem, które ma na celu zakończenie trwającej od blisko dwóch lat wojny w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników nie może być postrzegane jako nic innego, jak tylko działanie wymierzone w podważenie międzynarodowych wysiłków znalezienia pokojowego rozwiązania – ocenił Szojgu.

04:33 Rosja wyraża gotowość do pomocy w ustabilizowaniu sytuacji w Syrii

Taką deklarację złożył w wywiadzie z agencją Interfax sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. - Sytuacja tam (w Syrii – red.) pozostaje niestabilna (...) działania licznych zewnętrznych „graczy” realizujących własne cele prowadzą do eskalacji – stwierdził Szojgu. Jak dodał Rosja jest gotowa do „koordynowania wspólnych wysiłków”, które miałyby doprowadzić do wdrożenia działań mających stabilizować sytuację w regionie. - Przez wiele lat czterostronne centrum koordynujące działało w Bagdadzie przy udziale resortów obrony Rosji, Iraku, Iranu i Syrii. Dowiodło ono, że jest skutecznym narzędziem w walce z międzynarodowym terroryzmem – podkreślił.

04:30 Michaił Razwożajew będzie nadal stał na czele władz okupacyjnych Sewastopola

W wyborach na gubernatora Sewastopola (miasto jest okupowane przez Rosjan od 2014 roku) Razwożajew zdobył 81,72 proc. głosów. Razwożajew stoi na czele okupacyjnych władz miasta od 2019 roku.

04:26 Rosjanie informują o udanym ataku za pomocą amunicji krążącej Lancet na stację radarową w obwodzie dniepropietrowskim

Zniszczony radar miał być wykorzystywany przez ukraińską artylerię przeciwlotniczą. Ministerstwo Obrony Rosji informuje też o zniszczeniu magazynu broni w rejonie miejscowości Bieriezowoje w obwodzie dniepropietrowskim przez rosyjską artylerię oraz ataku drona na skład amunicji artyleryjskiej w obwodzie charkowskim.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1299 dniu wojny

