Starlink poinformowało o awarii. Problem zgłosiło 43 tysiące użytkowników w USA

Usługa internetu satelitarnego Starlink, należąca do Elona Muska, uległa awarii. Firma poinformowała o tym w poniedziałek, 15 września rano na swojej stronie internetowej. Godzinę później komunikat zniknął ze strony.

Aktualizacja: 15.09.2025 14:30 Publikacja: 15.09.2025 08:10

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

„Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół prowadzi dochodzenie” – napisano w komunikacie, dalszych szczegółów jednak nie podano. 

Według serwisu Downdetector, monitorującego awarie, problemy zgłosiło  krótko po północy, około 00:35 czasu wschodniego (05:35 czasu polskiego) ponad 43 000 użytkowników w Stanach Zjednoczonych 

Problemy z działaniem Starlinka zarejestrowano na całym świecie. Około godz. 6.30 czasu polskiego portal Downdetector poinformował o nagłym wzroście liczby zgłoszeń awarii systemu; komunikat w tej sprawie opublikowano także na stronie internetowej firmy. Godzinę później komunikat zniknął ze strony Starlinka. Przywrócenie funkcjonowania Starlinków potwierdził też Downdetector.

Media przypominają, że do podobnej awarii sieci Starlink doszło w lipcu 2025 roku. Firma podała wówczas, że przyczyną globalnej awarii były prace techniczne, a Elon Musk przeprosił za awarię. 

Starlink, nieoceniony w strefach konfliktów

Starlink, obsługiwany przez SpaceX, firmę należącą do Muska, zapewnia dostęp do Internetu za pośrednictwem konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest wykorzystywany w odległych obszarach i strefach konfliktów na całym świecie, w tym – dzięki wsparciu Polski – na Ukrainie. 

Czytaj więcej

Satelity Starlink widoczne na niebie nad Kazachstanem
Konflikty zbrojne
Reuters: Amerykanie zagrozili Ukrainie odcięciem dostępu do sieci Starlink

Awarię Starlinka potwierdzili walczący na froncie ukraińscy żołnierze

„Starlink ponownie nie działa na całej linii frontu” – napisał w serwisie Telegram dowódca ukraińskich sił bezzałogowych Robert „Madziar” Browdi. Po kilkudziesięciu minutach potwierdził powrót systemu do pracy, nazywając jednak awarię „globalną porażką SpaceX”.

W lutym 2022 roku, dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji, Ukraina zwróciła się do SpaceX z prośbą o aktywację w kraju satelitarnej usługi internetowej Starlink, która miała zastąpić zniszczone w czasie wojny sieci telekomunikacyjne. Od tego czasu Starlink jest wykorzystywany przez ukraińskich cywilów, rząd i wojsko. Usługa satelitarna była wykorzystywana w celach humanitarnych, a także do obrony i kontrataków na pozycje rosyjskie. 

Ale – jak przypominają ukraińskie media – zależność kraju od Starlinka komplikowały dodatkowo napięcia między władzami a Elonem Muskiem. Agencja Reutera informowała w lipcu 2023 r., że miliarder nakazał tymczasowe wyłączenie zasięgu satelitarnego nad obwodem chersońskim podczas ukraińskiej kontrofensywy w 2022 r., co wywołało obawy o podatność kluczowych systemów na decyzje podejmowane przez podmioty prywatne.

Kto finansuje Starlink dla Ukrainy?

Początkowo SpaceX dostarczał i finansował usługi Starlink na Ukrainie w dużej mierze samodzielnie. Od czerwca 2023 r. koszty Starlinka dla Ukrainy pokrywał Departament Obrony USA na mocy umowy ze SpaceX. Potem koszty częściowo przejęły także kraje europejskie. Od grudnia 2023 r. Polska jest największym pojedynczym dostawcą terminali Starlink na Ukrainę. 

W latach 2022-2024 Polska w ramach pomocy dla Ukrainy zakupiła ponad 24 tys. terminali i abonamenty do nich o łącznej wartości 323 mln złotych - wynika z danych polskiego ministerstwa cyfryzacji.

Powstały w 2022 roku system Starshield jest militarną wersją systemu Starlink, przeznaczoną wyłącznie do użytku rządowego. 

Firma SpaceX jak dotąd umieściła na orbicie ponad 8 tys. satelitów systemu Starlink (docelowo ma ich być ok. 42 tys.). Aby z niego korzystać, niezbędny jest naziemny terminal.

Internet satelitarny Starlink

Internet satelitarny Starlink

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Internet Elon Musk awaria Starlink satelity

