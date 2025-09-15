Starlink, nieoceniony w strefach konfliktów

Starlink, obsługiwany przez SpaceX, firmę należącą do Muska, zapewnia dostęp do Internetu za pośrednictwem konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest wykorzystywany w odległych obszarach i strefach konfliktów na całym świecie, w tym – dzięki wsparciu Polski – na Ukrainie.

Awarię Starlinka potwierdzili walczący na froncie ukraińscy żołnierze

„Starlink ponownie nie działa na całej linii frontu” – napisał w serwisie Telegram dowódca ukraińskich sił bezzałogowych Robert „Madziar” Browdi. Po kilkudziesięciu minutach potwierdził powrót systemu do pracy, nazywając jednak awarię „globalną porażką SpaceX”.

W lutym 2022 roku, dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji, Ukraina zwróciła się do SpaceX z prośbą o aktywację w kraju satelitarnej usługi internetowej Starlink, która miała zastąpić zniszczone w czasie wojny sieci telekomunikacyjne. Od tego czasu Starlink jest wykorzystywany przez ukraińskich cywilów, rząd i wojsko. Usługa satelitarna była wykorzystywana w celach humanitarnych, a także do obrony i kontrataków na pozycje rosyjskie.

Ale – jak przypominają ukraińskie media – zależność kraju od Starlinka komplikowały dodatkowo napięcia między władzami a Elonem Muskiem. Agencja Reutera informowała w lipcu 2023 r., że miliarder nakazał tymczasowe wyłączenie zasięgu satelitarnego nad obwodem chersońskim podczas ukraińskiej kontrofensywy w 2022 r., co wywołało obawy o podatność kluczowych systemów na decyzje podejmowane przez podmioty prywatne.