Rzeczpospolita
Wydarzenia
Dmitrij Miedwiediew grozi państwom UE. „Będziemy prześladować bez przedawnienia”

Były prezydent Federacji Rosyjskiej potępia unijne plany wykorzystania rosyjskich aktywów do wsparcia działań wojennych Ukrainy, grożąc krajom, które podejmą takie decyzje, „postępowaniem sądowym i pozasądowym”.

Publikacja: 15.09.2025 21:53

Dmitrij Miedwiediew

Dmitrij Miedwiediew

Foto: Kremlin.ru

Agnieszka Kazimierczuk

W sobotę media poinformowały, że Komisja Europejska rozważa działania, określone przez jednego z urzędników jako „prawnie kreatywne”, które polegałyby na przejęciu rosyjskich środków pieniężnych gromadzących się na rachunku depozytowym w Europejskim Banku Centralnym.

Środki te pochodzą z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 200 miliardów euro, przechowywanych przez brukselską instytucję finansową Euroclear, które osiągnęły termin zapadalności.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Gospodarka
Ursula von der Leyen: Europa walczy o pokój. Rzeczywistość jest bezlitosna

Komisja rozważa zamianę tych środków na krótkoterminowe euroobligacje zerokuponowe, aby uniknąć formalnego zajęcia zamrożonych aktywów Rosji, co mogłoby wywołać globalne pozwy i stworzyć niepokojący precedens na przyszłość.

Wykorzystując środki Komisja udzieliłaby Kijowowi wielomiliardowej „pożyczki reparacyjnej”, aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Moskwie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała w zeszłym tygodniu, że Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę tylko wtedy, gdy Rosja zapłaci za reparacje – co jest mało prawdopodobne.

Miedwiediew grozi „eurodegeneratom”

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, nie przebierając w słowach skomentował zamiary Komisji Europejskiej, jako pomysłu,  który lęgnie się wśród różnych dziwaków z Brukseli i krajów Unii Europejskiej”.

Jeśli do tego dojdzie, Rosja będzie prześladować państwa Unii Europejskiej, a także eurodegeneratów z Brukseli i poszczególne kraje UE, które próbują skonfiskować nasz majątek, do końca świata.  Na wszelkie możliwe sposoby” - zapowiedział rosyjski polityk. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Dmitrij Miedwiediew
Dyplomacja
Trump starł się w internecie z byłym prezydentem Rosji. Zaczęło się od groźby wojny

Miedwiediew wieszczy, że to prześladowanie będzie trwało bez wygaśnięcia roszczeń wobec nich z powodu przedawnienia lub zasiedzenia, a także bez przedawnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe.

We wszystkich możliwych sądach międzynarodowych i krajowych. A w niektórych przypadkach także w systemie pozasądowym" - grozi były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej. 

Unijny problem z rosyjskimi aktywami

Państwa UE mają problem z zagospodarowaniem zamrożonych rosyjskich aktywów, które zostały zablokowane w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Chodzi o to, że choć aktywa są zablokowane i nie mogą być używane przez Rosję, to prawo międzynarodowe i unijne nie pozwala na ich łatwe konfiskowanie czy przeznaczanie na inne cele, np. pomoc Ukrainie.

Również niektóre kraje, jak Węgry, wyrażają sprzeciw wobec twardych działań wobec rosyjskich funduszy. UE szuka rozwiązań prawnych i politycznych, by móc wykorzystać te środki na odbudowę zniszczeń wojennych i wsparcie Ukrainy, ale na razie sytuacja pozostaje skomplikowana i spowalnia działania państw członkowskich.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE)

