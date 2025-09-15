Dmitrij Miedwiediew grozi państwom UE. „Będziemy prześladować bez przedawnienia”

Aktualizacja: 15.09.2025 23:34 Publikacja: 15.09.2025 21:53
Dmitrij Miedwiediew
Foto: Kremlin.ru
W sobotę media poinformowały, że Komisja Europejska rozważa działania, określone przez jednego z urzędników jako „prawnie kreatywne”, które polegałyby na przejęciu rosyjskich środków pieniężnych gromadzących się na rachunku depozytowym w Europejskim Banku Centralnym.
Środki te pochodzą z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 200 miliardów euro, przechowywanych przez brukselską instytucję finansową Euroclear, które osiągnęły termin zapadalności.
Czytaj więcej
Zagrożenia dla Europy zajęły pół orędzia Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zapow...
Komisja rozważa zamianę tych środków na krótkoterminowe euroobligacje zerokuponowe, aby uniknąć formalnego zajęcia zamrożonych aktywów Rosji, co mogłoby wywołać globalne pozwy i stworzyć niepokojący precedens na przyszłość.
Wykorzystując środki Komisja udzieliłaby Kijowowi wielomiliardowej „pożyczki reparacyjnej”, aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Moskwie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała w zeszłym tygodniu, że Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę tylko wtedy, gdy Rosja zapłaci za reparacje – co jest mało prawdopodobne.
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, nie przebierając w słowach skomentował zamiary Komisji Europejskiej, jako pomysłu, który „lęgnie się wśród różnych dziwaków z Brukseli i krajów Unii Europejskiej”.
„Jeśli do tego dojdzie, Rosja będzie prześladować państwa Unii Europejskiej, a także eurodegeneratów z Brukseli i poszczególne kraje UE, które próbują skonfiskować nasz majątek, do końca świata. Na wszelkie możliwe sposoby” - zapowiedział rosyjski polityk.
Czytaj więcej
W internecie doszło do wymiany zdań między Donaldem Trumpem a byłym prezydentem Rosji Dmitrijem M...
Miedwiediew wieszczy, że to prześladowanie będzie trwało bez wygaśnięcia roszczeń wobec nich z powodu przedawnienia lub zasiedzenia, a także bez przedawnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe.
„We wszystkich możliwych sądach międzynarodowych i krajowych. A w niektórych przypadkach także w systemie pozasądowym" - grozi były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej.
Państwa UE mają problem z zagospodarowaniem zamrożonych rosyjskich aktywów, które zostały zablokowane w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Chodzi o to, że choć aktywa są zablokowane i nie mogą być używane przez Rosję, to prawo międzynarodowe i unijne nie pozwala na ich łatwe konfiskowanie czy przeznaczanie na inne cele, np. pomoc Ukrainie.
Również niektóre kraje, jak Węgry, wyrażają sprzeciw wobec twardych działań wobec rosyjskich funduszy. UE szuka rozwiązań prawnych i politycznych, by móc wykorzystać te środki na odbudowę zniszczeń wojennych i wsparcie Ukrainy, ale na razie sytuacja pozostaje skomplikowana i spowalnia działania państw członkowskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W sobotę media poinformowały, że Komisja Europejska rozważa działania, określone przez jednego z urzędników jako „prawnie kreatywne”, które polegałyby na przejęciu rosyjskich środków pieniężnych gromadzących się na rachunku depozytowym w Europejskim Banku Centralnym.
Środki te pochodzą z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 200 miliardów euro, przechowywanych przez brukselską instytucję finansową Euroclear, które osiągnęły termin zapadalności.
W poniedziałek wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi w Wars...
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w poniedziałek ostrzegł, że z powodu trwającej niemal dwa lata wojny w Gazie...
W poniedziałek, niedaleko Borysowa, oficerowie amerykańskiej armii obserwowali wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji...
Usługa internetu satelitarnego Starlink, należąca do Elona Muska, uległa awarii. Firma poinformowała o tym w pon...
Rosyjski resort obrony poinformował w niedzielę o wystrzeleniu hipersonicznego pocisku manewrującego Cyrkon w ki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas