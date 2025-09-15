W sobotę media poinformowały, że Komisja Europejska rozważa działania, określone przez jednego z urzędników jako „prawnie kreatywne”, które polegałyby na przejęciu rosyjskich środków pieniężnych gromadzących się na rachunku depozytowym w Europejskim Banku Centralnym.

Środki te pochodzą z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych o wartości prawie 200 miliardów euro, przechowywanych przez brukselską instytucję finansową Euroclear, które osiągnęły termin zapadalności.

Komisja rozważa zamianę tych środków na krótkoterminowe euroobligacje zerokuponowe, aby uniknąć formalnego zajęcia zamrożonych aktywów Rosji, co mogłoby wywołać globalne pozwy i stworzyć niepokojący precedens na przyszłość.

Wykorzystując środki Komisja udzieliłaby Kijowowi wielomiliardowej „pożyczki reparacyjnej”, aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Moskwie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała w zeszłym tygodniu, że Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę tylko wtedy, gdy Rosja zapłaci za reparacje – co jest mało prawdopodobne.