Komisja, która pierwszy raz w historii ma też komisarza ds. budownictwa, przedstawi do końca roku pierwszy plan na rzecz przystępnych cenowo mieszkań, zmieni, zasady pomocy państwa, ułatwi budowę nowych nieruchomości mieszkalnych i domów studenckich, zmieni umowy najmu krótkoterminowego. Zostanie też zwołany pierwszy szczyt UE w sprawie mieszkalnictwa. – Od 2015 r. ceny nieruchomości wzrosły o 20 proc., a liczba pozwoleń na budowę spadła o 20 proc. w ciągu pięciu lat. To coś więcej niż kryzys mieszkaniowy, to kryzys społeczny, który dzieli tkankę społeczną. Studenci porzucają naukę, bo nie są w stanie zapłacić czynszu, a pielęgniarki, nauczyciele i strażacy nie są w stanie mieszkać tam, gdzie pracują, młodzi ludzie odkładają założenie rodziny – mówiła von der Leyen.

Media, serwisy społecznościowe i migracja

Szefowa KE wezwała do ochrony europejskich mediów i niezależności prasy, bo „pierwszym krokiem autokraty jest zawsze unieszkodliwienie niezależnych mediów”. Zapowiedziała nowy program na rzecz odporności mediów, który będzie wspierać niezależne dziennikarstwo. – W kolejnym budżecie zaplanowaliśmy zdecydowanie więcej na finansowanie mediów. Potrzebujemy też inwestycji prywatnych. Będziemy wspierać europejską prasę, by nadal była wolną prasą – mówiła przewodnicząca.

Zapowiedziała też zdecydowaną zmianę w polityce migracyjnej, zwiększenie odsyłania nielegalnych migrantów oraz walkę z mafią handlującą ludźmi i organizującą te migracje. – To my w Europie decydujemy, kto może do nas przyjechać, to nie mogą być przemytnicy ani handlarze ludźmi. Trzeba zniszczyć ich model działania – mówiła.

UE nie może pozwolić sobie na chaos

Von der Leyen odniosła się do krytyki porozumienia handlowego z USA, podkreślając, że stosunki handlowe z USA są dla Europy najważniejsze, a unijny eksport do Stanów jest wart 500 mld euro. Wskazała na jego fundamentalne znaczenie geostrategiczne, nie tylko handlowe. – Porozumienie zapewnia zasadniczą stabilność w czasach kryzysu bezpieczeństwa globalnego. Jeśli wyobrazimy sobie konsekwencje pełnoskalowej wojny handlowej z USA, niech państwo sobie wyobrażą ten chaos. Zestawmy to z informacjami z Chin z ubiegłego tygodnia, gdzie Putin wychwalał bezprecedensowy poziom relacji z Chinami – mówiła szefowa KE. Przypomniała jednak, że 80 proc. wymiany handlowej UE odbywa się w relacji z innymi krajami niż USA, więc Unia mocno pracuje nad umowami o wolnym handlu z Meksykiem, Mercosurem czy w przyszłości – z Indiami.

UE blokuje pieniądze dla Izraela i zapowiada sankcje

– To, co dzieje się w Strefie Gazy wstrząsnęło sumieniem świata. Ludzie zabijani, gdy stoją w kolejce po jedzenie, matki z martwymi dziećmi. Te obrazy są haniebne. Dla dobra społeczeństwa należy położyć temu kres – mówiła dobitnie Ursula von der Leyen. Wskazała na ograniczenia finansowe, narzucane przez Izrael Palestynie, plany budowy osiedli na terenach, które odcięłyby okupowany brzeg od wschodniej Jerozolimy, działania ministrów Izraela, które podżegają do przemocy, co ma doprowadzić do unicestwienia Palestyny.