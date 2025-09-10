Aktualizacja: 10.09.2025 13:46 Publikacja: 10.09.2025 11:18
Prezydent USA Donald Trump
Foto: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Prezydent USA Donald Trump zwrócił się podczas wtorkowej telekonferencji do przedstawiciela Unii Europejskiej ds. sankcji Davida O'Sullivana oraz innych unijnych urzędników o podjęcie zdecydowanych działań wobec krajów, które łamią międzynarodowe sankcje, w dalszym ciągu importując z Rosji ropę naftową – podał „Financial Times” w oparciu o anonimowe źródła bliskie sprawie.
Mowa tu o Chinach i Indiach, dwóch największych nabywcach rosyjskiego surowca. Amerykański prezydent miał zażądać od Brukseli wprowadzenie na te kraje karnych ceł sięgających do 100 proc. Unijna delegacja przebywa obecnie w Waszyngtonie, aby omówić koordynację sankcji. Zdaniem Trumpa, ruch ten byłby częścią szerszej strategii mającej na celu wywarcie presji na Władimira Putina i zakończenie wojny w Ukrainie.
Dyplomata UE wyjawił, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do nałożenia podobnych ceł, jeśli Unia Europejska spełni prośbę Białego Domu. – Oni w zasadzie mówią: „My to zrobimy, ale wy musicie zrobić to razem z nami” – powiedział unijny urzędnik.
Donald Trump domaga się tym samym od Brukseli zmiany strategii wobec Rosji. Dotychczas Komisja Europejska karała rosyjską agresję sankcjami, a nie cłami – tak jak czyni to wobec wielu krajów (choć nie wobec samej Rosji) amerykański prezydent.
Trump często groził w przeszłości nałożeniem karnych ceł na Indie i Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Pod koniec sierpnia weszły w życie podwyższone o 25 pkt proc. – do 50 proc. – amerykańskie cła na import dóbr z Indii. Decyzja miała częściowo być powodowana właśnie relacjami gospodarczymi z Kremlem. Prezydent USA oświadczył jednak w ubiegłym miesiącu, że póki co nie planuje dodatkowych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Pekin i Waszyngton wciąż prowadzą rozmowy, mające na celu wypracowanie umowy handlowej, która złagodzi napięcia między stronami.
Również we wtorek w późniejszych godzinach Trump zapewnił w poście opublikowanym na portalu Truth Social, że USA są otwarte na dalsze rozmowy z Indiami.
„Z przyjemnością ogłaszam, że Indie i Stany Zjednoczone Ameryki kontynuują negocjacje w celu usunięcia barier handlowych między naszymi dwoma narodami. Z niecierpliwością czekam na rozmowę z moim bardzo dobrym przyjacielem, premierem Modim, w nadchodzących tygodniach. Jestem pewien, że bez trudu uda się dojść do pomyślnego porozumienia dla obu naszych wspaniałych krajów” – napisał prezydent USA.
