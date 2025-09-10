Rzeczpospolita
Ekonomia
Donald Trump wzywa UE do nałożenia 100-proc. ceł na Chiny i Indie

Prezydent USA Donald Trump wezwał unijnych urzędników do nałożenia na Chiny i Indie karnych ceł w wysokości do 100 proc. za łamanie sankcji poprzez zakup rosyjskiej ropy. Biały Dom zadeklarował, że zrobi wtedy to samo.

Publikacja: 10.09.2025 11:18

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Alicja Podskoczy

Prezydent USA Donald Trump zwrócił się podczas wtorkowej telekonferencji do przedstawiciela Unii Europejskiej ds. sankcji Davida O'Sullivana oraz innych unijnych urzędników o podjęcie zdecydowanych działań wobec krajów, które łamią międzynarodowe sankcje, w dalszym ciągu importując z Rosji ropę naftową – podał „Financial Times” w oparciu o anonimowe źródła bliskie sprawie.

Donald Trump chce ukarać cłami Chiny i Indie za zakup rosyjskiej ropy. Ale najpierw Unia Europejska

Mowa tu o Chinach i Indiach, dwóch największych nabywcach rosyjskiego surowca. Amerykański prezydent miał zażądać od Brukseli wprowadzenie na te kraje karnych ceł sięgających do 100 proc. Unijna delegacja przebywa obecnie w Waszyngtonie, aby omówić koordynację sankcji. Zdaniem Trumpa, ruch ten byłby częścią szerszej strategii mającej na celu wywarcie presji na Władimira Putina i zakończenie wojny w Ukrainie.

Dyplomata UE wyjawił, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do nałożenia podobnych ceł, jeśli Unia Europejska spełni prośbę Białego Domu. – Oni w zasadzie mówią: „My to zrobimy, ale wy musicie zrobić to razem z nami” – powiedział unijny urzędnik.

Donald Trump domaga się tym samym od Brukseli zmiany strategii wobec Rosji. Dotychczas Komisja Europejska karała rosyjską agresję sankcjami, a nie cłami – tak jak czyni to wobec wielu krajów (choć nie wobec samej Rosji) amerykański prezydent.

Trump często groził w przeszłości nałożeniem karnych ceł na Indie i Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Pod koniec sierpnia weszły w życie podwyższone o 25 pkt proc. – do 50 proc. – amerykańskie cła na import dóbr z Indii. Decyzja miała częściowo być powodowana właśnie relacjami gospodarczymi z Kremlem. Prezydent USA oświadczył jednak w ubiegłym miesiącu, że póki co nie planuje dodatkowych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Pekin i Waszyngton wciąż prowadzą rozmowy, mające na celu wypracowanie umowy handlowej, która złagodzi napięcia między stronami.

Prezydent USA Donald Trump: Kontynuujemy negocjacje z Indiami

Również we wtorek w późniejszych godzinach Trump zapewnił w poście opublikowanym na portalu Truth Social, że USA są otwarte na dalsze rozmowy z Indiami.

„Z przyjemnością ogłaszam, że Indie i Stany Zjednoczone Ameryki kontynuują negocjacje w celu usunięcia barier handlowych między naszymi dwoma narodami. Z niecierpliwością czekam na rozmowę z moim bardzo dobrym przyjacielem, premierem Modim, w nadchodzących tygodniach. Jestem pewien, że bez trudu uda się dojść do pomyślnego porozumienia dla obu naszych wspaniałych krajów” – napisał prezydent USA.

Miejsca Regiony Azja Chiny Indie Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa

