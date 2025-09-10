Prezydent USA Donald Trump zwrócił się podczas wtorkowej telekonferencji do przedstawiciela Unii Europejskiej ds. sankcji Davida O'Sullivana oraz innych unijnych urzędników o podjęcie zdecydowanych działań wobec krajów, które łamią międzynarodowe sankcje, w dalszym ciągu importując z Rosji ropę naftową – podał „Financial Times” w oparciu o anonimowe źródła bliskie sprawie.

Reklama Reklama

Donald Trump chce ukarać cłami Chiny i Indie za zakup rosyjskiej ropy. Ale najpierw Unia Europejska

Mowa tu o Chinach i Indiach, dwóch największych nabywcach rosyjskiego surowca. Amerykański prezydent miał zażądać od Brukseli wprowadzenie na te kraje karnych ceł sięgających do 100 proc. Unijna delegacja przebywa obecnie w Waszyngtonie, aby omówić koordynację sankcji. Zdaniem Trumpa, ruch ten byłby częścią szerszej strategii mającej na celu wywarcie presji na Władimira Putina i zakończenie wojny w Ukrainie.

Dyplomata UE wyjawił, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do nałożenia podobnych ceł, jeśli Unia Europejska spełni prośbę Białego Domu. – Oni w zasadzie mówią: „My to zrobimy, ale wy musicie zrobić to razem z nami” – powiedział unijny urzędnik.