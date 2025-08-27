Rzeczpospolita
Ekonomia
Cła Donalda Trumpa: Indie mierzą się z 50-procentowymi taryfami na swoje towary

50-procentowe cła nałożone przez Donalda Trumpa na Indie weszły dziś w życie. Nowe taryfy zagrażają tysiącom małych eksporterów i grożą likwidacją wielu miejsc pracy w Indiach.

Publikacja: 27.08.2025 11:30

Premier Narendra Modi spotkał się z Donaldem Trumpem w lutym w Waszyngtonie

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Urszula Lesman

Karne 25-procentowe cła nałożone w związku z zakupami rosyjskiej ropy przez Indie zostały dodane do wcześniejszych 25-procentowych ceł na wiele indyjskich produktów. Łączne obciążenia sięgają teraz nawet 50 proc. dla towarów takich jak odzież, biżuteria, obuwie, artykuły sportowe, meble i chemikalia — są to jedne z najwyższych ceł nakładanych przez USA, porównywalne z tymi stosowanymi wobec Brazylii i Chin, przypomina Reuters.

Nowe cła zagrażają tysiącom małych eksporterów i grożą likwidacją miejsc pracy, także w rodzinnym stanie premiera Narendry Modiego — Gudźaracie, informuje agencja Reuters.

Co z towarami z Indii, które są już w drodze?

Zgodnie z komunikatem amerykańskiej służby celnej i ochrony granic towary z Indii załadowane na statek i znajdujące się w drodze do USA przed północnym terminem granicznym otrzymają trzytygodniowe zwolnienie z nowych ceł.

Czytaj więcej

Rafineria ropy naftowej należąca do Bharat Petroleum Corp. Ltd. w Mumbaju w Indiach
Ropa
Indie rejterują przed Trumpem. Przerywają import rosyjskiej ropy

Z nowych ceł zwolnione są również stal, aluminium i produkty pochodne, pojazdy osobowe, miedź oraz inne towary objęte odrębnymi taryfami do 50 proc. na podstawie ustawy dotyczącej handlu w ramach bezpieczeństwa narodowego (sekcja 232).

Jakie cła na amerykańskie towary wprowadziły Indie?

Według przedstawicieli indyjskiego resortu handlu średnia stawka celna na import z USA wynosi około 7,5 proc., podczas gdy Biuro Przedstawiciela Handlowego USA wskazuje na stawki sięgające nawet 100 proc. dla samochodów oraz średnią stawkę 39 proc. dla amerykańskich produktów rolnych.

Środowa decyzja o wprowadzeniu wysokich ceł nastąpiła po pięciu rundach nieudanych negocjacji, podczas których indyjscy urzędnicy wyrażali nadzieję, że stawki zostaną ograniczone do 15 proc. — poziomu przyznanego niektórym innym kluczowym partnerom handlowym USA, takim jak Japonia, Korea Południowa i Unia Europejska.

Wymiana handlowa między Indiami a USA osiągnęła wartość 129 miliardów dolarów w 2024 roku, przy deficycie handlowym USA wynoszącym 45,8 miliarda dolarów — według danych amerykańskiego Biura Spisu Ludności.

Jakie będą skutki wyższych ceł dla Indii?

Organizacje eksporterów szacują, że podwyżki mogą przynieść korzyści konkurentom Indii, takim jak Wietnam, Bangladesz czy Chiny.

„Ta decyzja zakłóci eksport Indii na największy rynek zbytu” — powiedział S.C. Ralhan, prezes Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych, zauważając, że około 55 proc. eksportu — w tym tekstylia, chemikalia i wyroby skórzane — będzie miało 30–35-procentową niekorzyść cenową w porównaniu z konkurencją.

Utrzymanie ceł na tym poziomie może zaszkodzić rosnącej atrakcyjności Indii jako alternatywnego centrum produkcyjnego wobec Chin — zwłaszcza w sektorze smartfonów i elektroniki.

Trump wpycha Indie w ramiona Chin

Po raz pierwszy od 2018 roku premier Indii Narendra Modi uda się w tym tygodniu do Chin, aby wziąć udział w szczycie organizowanym przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem mówił o możliwych cłach odwet
Ropa
Donald Trump: Nie będzie karnych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Na razie

W ten weekend, obok Modiego, do Xi Jinpinga dołączą przywódcy z Rosji, Pakistanu, Iranu i państw Azji Środkowej. Szczyt, jak zapowiada Pekin, ma być dotąd największym spotkaniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) — regionalnego forum bezpieczeństwa, które zainicjowały Moskwa i Pekin, a którego celem ma być przekształcenie globalnego układu sił, przypomina CNN.

Obecność Indii na tym wydarzeniu jest jednym z najbardziej wymownych przykładów ocieplenia więzi między dwoma azjatyckimi mocarstwami — rodzącej się reorganizacji, która może zniweczyć wieloletnie wysiłki USA, by stworzyć w Nowym Delhi przeciwwagę dla rosnącej i coraz bardziej asertywnej potęgi Chin.

Polityka Trumpa „America First”, a zwłaszcza nałożenie ceł dotyczących zakupu rosyjskiej ropy przez Indie, była szczególnie trudna do zaakceptowania dla Modiego, który podczas pierwszej kadencji prezydenta USA cieszył się z rodzącej się przyjaźni z Donaldem Trumpem.

Czytaj więcej

– Indie i Chiny wciąż patrzą na siebie poprzez Himalaje. Ale czynnik Trumpa sprawił, że dialog międz
Polityka
Azja: Arcyrywale pogodzą się, by wspólnie przeciwstawić się Trumpowi?
— Z konieczności premier Indii musi teraz szukać sposobów na stabilizację relacji z Pekinem — powiedział CNN Manoj Kewalramani, kierujący badaniami nad Indo-Pacyfikiem w ośrodku badawczym Takshashila Institution w Bengaluru. Dodał, że nie jest to „główny czynnik” resetu, ponieważ zarówno Indie, jak i Chiny dążą do stabilizacji relacji w imię własnych interesów narodowych.

Kolejne administracje Białego Domu starały się zacieśnić strategiczne więzi z Indiami poprzez transfer technologii i wspólne ćwiczenia wojskowe, współpracując z największą demokracją świata, aby przeciwstawić się coraz bardziej asertywnym Chinom w regionie Indo-Pacyfiku. Analitycy twierdzą, że utrata Indii byłaby „najgorszym scenariuszem” dla Stanów Zjednoczonych.

Źródło: rp.pl

Dyplomacja Relacje USA-Chiny Miejsca Regiony Azja Indie Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa

