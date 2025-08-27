Karne 25-procentowe cła nałożone w związku z zakupami rosyjskiej ropy przez Indie zostały dodane do wcześniejszych 25-procentowych ceł na wiele indyjskich produktów. Łączne obciążenia sięgają teraz nawet 50 proc. dla towarów takich jak odzież, biżuteria, obuwie, artykuły sportowe, meble i chemikalia — są to jedne z najwyższych ceł nakładanych przez USA, porównywalne z tymi stosowanymi wobec Brazylii i Chin, przypomina Reuters.

Reklama Reklama

Nowe cła zagrażają tysiącom małych eksporterów i grożą likwidacją miejsc pracy, także w rodzinnym stanie premiera Narendry Modiego — Gudźaracie, informuje agencja Reuters.

Co z towarami z Indii, które są już w drodze?

Zgodnie z komunikatem amerykańskiej służby celnej i ochrony granic towary z Indii załadowane na statek i znajdujące się w drodze do USA przed północnym terminem granicznym otrzymają trzytygodniowe zwolnienie z nowych ceł.

Z nowych ceł zwolnione są również stal, aluminium i produkty pochodne, pojazdy osobowe, miedź oraz inne towary objęte odrębnymi taryfami do 50 proc. na podstawie ustawy dotyczącej handlu w ramach bezpieczeństwa narodowego (sekcja 232).