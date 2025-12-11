Polacy zaciskają pasa przed Świętami. Te produkty znikną z koszyków jako pierwsze

Aktualizacja: 11.12.2025 04:18 Publikacja: 11.12.2025 04:13
Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Foto: PAP/Paweł Supernak
49,8 proc. respondentów zamierza w tym roku bardziej niż w zeszłym oszczędzać na świątecznych wydatkach, np. zakupach, prezentach, wyjazdach – wynika z badania firmy Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.
36,6 proc. w tej grupie zamierza zmniejszyć wydatki na wszystkie kategorie, ale nieznacznie. 23,2 proc. chce mniej wydać na żywność, a 23 proc. – na alkohol. Co ciekawe, oszczędzanie na prezentach deklaruje jedynie 16,5 proc., więcej chce obciąć wydatki choćby na świąteczne wyjazdy.
Zdaniem ekspertów wyniki wskazują na wyraźną ostrożność finansową Polaków. – Rosnące koszty życia, utrzymująca się presja inflacyjna oraz podwyżki cen produktów codziennych i sezonowych powodują, że wielu konsumentów stara się racjonalizować wydatki, także te świąteczne. Święta pozostają ważnym wydarzeniem, jednak Polacy coraz częściej kontrolują budżet i szukają oszczędności – czy to poprzez tańsze prezenty, rezygnację z części zakupów, czy większą selektywność ofert – mówi Robert Biegaj z Shopfully. – Wyniki wpisują się w szerszy trend ostrożniejszego podejścia do finansów, obserwowany w ostatnich miesiącach w badaniach konsumenckich. Jednocześnie znacząca grupa osób, która nie zamierza ograniczać świątecznego budżetu, pokazuje, że dla wielu Polaków święta pozostają priorytetem, a poziom wydatków traktowany jest jako element tradycji i jakości rodzinnego czasu – dodaje.
Zwiększyć wydatki na święta planuje wciąż bowiem niemal 40 proc. ankietowanych. Autorzy badania zwracają uwagę, że konsumenci chcą obchodzić święta, ale częściej niż wcześniej robią to w sposób bardziej przemyślany i kontrolowany. Dla handlu oznacza to rosnące znaczenie atrakcyjnych cen, wiarygodnych promocji oraz ofert realnie ułatwiających optymalizację wydatków.
– Takie zapowiedzi słyszymy co roku – podobnie jak te, że Polacy muszą ograniczać bieżące wydatki, bo rośnie inflacja, nie ma podwyżek itp. Dane absolutnie tego nie potwierdzają: stale rosną realne pensje i konsumpcja, a nawet zostaje jeszcze trochę do odłożenia na rachunkach – mówi prof. Jacek Tomkiewicz, dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. – Niezmiennie to konsumpcja „ciągnie” wzrost gospodarczy w Polsce, więc jest kluczowa dla naszej gospodarki, tzw. spożycie ogółem wzrosło o 4,2 proc. w ujęciu rok do roku w III kwartale. Rząd ma nadzieję, że w końcu ruszą też inwestycje, co jest związane z realizacją KPO oraz projektów takich jak CPK czy elektrownia jądrowa. Pierwsze wyniki na to wskazują – w III kwartale nakłady na środki trwałe wzrosły o 6,9 proc. rdr – dodaje.
Konsumenci często mówią o oszczędzaniu, a realia są inne. Pokazały to choćby rosnące wydatki podczas tegorocznego Black Friday.
Ceny w sklepach nadal rosną, choć inflacja mocno wyhamowała. Niemniej w połączeniu ze wzrostem kosztów utrzymania w wielu sferach oznacza to, że niektóre kategorie wydatków odczują ostrożne podejście konsumentów mocniej niż inne. Chodzi choćby o alkohol.
– Odczuwamy pogorszenie koniunktury. Np. przez wiele lat październik i listopad były dobrym sezonem prezentowym. Firmy zamawiały wtedy wino dla swoich klientów. W tym roku rynek stoi. Nie najlepiej ma się też sprzedaż w sklepach, ale za to rośnie rynek gastronomiczny – mówi Paweł Gąsiorek, prezes Domu Wina. – Ważnym czynnikiem jest zmiana pokoleniowa. Dla 20-30-latków alkohol nie jest modny. Część z nich podąża za trendem zdrowego życia, a druga część raczy się innymi używkami niż alkohol – dodaje.
Paweł Gąsiorek podkreśla, że spółka Dom Wina działa w segmencie premium, a ten jest stabilny. – Jego wzrost ma związek z opisanymi wcześniej trendami, tzn. spadkiem konsumpcji win tanich, bo lepiej wypić mniej czegoś dobrego niż dużo czegoś kiepskiego. To też część filozofii młodego pokolenia. Ponadto ludzie zamożniejsi nie mają potrzeby ograniczania konsumpcji zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, które nie są dla nich istotną pozycją w domowym budżecie. Podsumowując, ten rok będzie słabszy niż poprzedni, idą zmiany, ale tragedii nie ma – wyjaśnia.
Szczyt zakupów nadal przed nami, jak podaje Allegro, ubiegłoroczny rekord świątecznej sprzedaży padł 16 grudnia. Platforma podkreśla, że zgodnie z deklaracjami Polaków w tym roku może to być jeszcze wcześniej. Badanie SW Research wskazuje, że tegoroczne przygotowania do świąt zaczną się wcześniej niż zazwyczaj. Aż 6 na 10 Polaków deklaruje, że świąteczne zakupy zrobi z większym wyprzedzeniem, najczęściej przesuwając je o kilka dni, o czym mówi 54 proc. Co trzeci chce je zrobić wcześniej nawet do dwóch tygodni. Zdaniem respondentów największą zaletą wcześniejszych zakupów jest przede wszystkim brak przedświątecznego pośpiechu i stresu, o czym mówi 45 proc., a 43 proc. wskazuje na możliwość doboru odpowiednich produktów bez presji czasu. 41 proc. z kolei podkreśla możliwość uniknięcia opóźnień w dostawach. – Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny, bo zdecydowana większość ankietowanych w jakimś stopniu swoje zakupy na święta zrobi przez internet. Co więcej, niemal 1 na 5 osób planuje kupić więcej niż przed rokiem właśnie w sieci – wskazuje biuro prasowe Allegro.
Handel czeka na dobre wyniki, choć wiele badań wskazuje, iż może być odwrotnie. Jak pisaliśmy w oparciu o raport Bain Company, 80 proc. Polaków szuka sposobów na obniżenie kosztów utrzymania, a do 28 proc. wzrósł odsetek tych, którzy zarabiają tylko na podstawowe potrzeby. Spowolnienie widać w Polsce w gastronomii i handlu – od żywności, przez elektronikę, po ubrania.
