Polacy zaciskają pasa przed Świętami. Te produkty znikną z koszyków jako pierwsze

– Odczuwamy pogorszenie koniunktury. Np. przez wiele lat październik i listopad były dobrym sezonem prezentowym. Firmy zamawiały wtedy wino dla swoich klientów. W tym roku rynek stoi. Nie najlepiej ma się też sprzedaż w sklepach, ale za to rośnie rynek gastronomiczny – mówi Paweł Gąsiorek, prezes Domu Wina. – Ważnym czynnikiem jest zmiana pokoleniowa. Dla 20-30-latków alkohol nie jest modny. Część z nich podąża za trendem zdrowego życia, a druga część raczy się innymi używkami niż alkohol – dodaje.

Paweł Gąsiorek podkreśla, że spółka Dom Wina działa w segmencie premium, a ten jest stabilny. – Jego wzrost ma związek z opisanymi wcześniej trendami, tzn. spadkiem konsumpcji win tanich, bo lepiej wypić mniej czegoś dobrego niż dużo czegoś kiepskiego. To też część filozofii młodego pokolenia. Ponadto ludzie zamożniejsi nie mają potrzeby ograniczania konsumpcji zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, które nie są dla nich istotną pozycją w domowym budżecie. Podsumowując, ten rok będzie słabszy niż poprzedni, idą zmiany, ale tragedii nie ma – wyjaśnia.

Szczyt zakupów nadal przed nami, jak podaje Allegro, ubiegłoroczny rekord świątecznej sprzedaży padł 16 grudnia. Platforma podkreśla, że zgodnie z deklaracjami Polaków w tym roku może to być jeszcze wcześniej. Badanie SW Research wskazuje, że tegoroczne przygotowania do świąt zaczną się wcześniej niż zazwyczaj. Aż 6 na 10 Polaków deklaruje, że świąteczne zakupy zrobi z większym wyprzedzeniem, najczęściej przesuwając je o kilka dni, o czym mówi 54 proc. Co trzeci chce je zrobić wcześniej nawet do dwóch tygodni. Zdaniem respondentów największą zaletą wcześniejszych zakupów jest przede wszystkim brak przedświątecznego pośpiechu i stresu, o czym mówi 45 proc., a 43 proc. wskazuje na możliwość doboru odpowiednich produktów bez presji czasu. 41 proc. z kolei podkreśla możliwość uniknięcia opóźnień w dostawach. – Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny, bo zdecydowana większość ankietowanych w jakimś stopniu swoje zakupy na święta zrobi przez internet. Co więcej, niemal 1 na 5 osób planuje kupić więcej niż przed rokiem właśnie w sieci – wskazuje biuro prasowe Allegro.

Handel czeka na dobre wyniki, choć wiele badań wskazuje, iż może być odwrotnie. Jak pisaliśmy w oparciu o raport Bain Company, 80 proc. Polaków szuka sposobów na obniżenie kosztów utrzymania, a do 28 proc. wzrósł odsetek tych, którzy zarabiają tylko na podstawowe potrzeby. Spowolnienie widać w Polsce w gastronomii i handlu – od żywności, przez elektronikę, po ubrania.