Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Loty w Polsce opóźnione i odwołane po wtargnięciu rosyjskich dronów

Po nocnym ataku rosyjskich dronów na polskie terytorium zmieniony został rozkład lotów na kilku lotniskach. Należy się spodziewać zmian w dzisiejszych połączeniach z Warszawy, Modlina, Rzeszowa i Lublina.

Publikacja: 10.09.2025 10:47

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Operujące z tych portów samoloty będą opóźnione w środę, 10 września, przynajmniej do późnego popołudnia. Niektóre połączenia zostały odwołane.

Lotnisko Chopina ucierpiało najbardziej na ataku rosyjskich dronów

Warszawskie Lotnisko Chopina  po dwugodzinnej przerwie wznowiło operacje o godz. 7.30. „Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta. Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Bieżący status lotów prosimy sprawdzać na stronie lotniska, szczegółowe informacje uzyskają bezpośrednio u przewoźników” — czytamy na stronie stołecznego portu.

Czytaj więcej

Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Przemysł Obronny
Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35

Już w nocy do Katowic zostały przekierowane dwa rejsy LOT-u – z Tokio oraz czarter z Szarm el-Szejk. Samoloty polskiego przewoźnika lecące z Sofii i Bejrutu wylądowały w Poznaniu. Rejs LO 500 z islandzkiego Keflaviku zamiast w Warszawie wylądował w Gdańsku, a we Wrocławiu – samoloty lecące z Rijadu i Tbilisi.

Największe opóźnienia wystąpiły w rejsach, które miały startować z Warszawy w pierwszej kolejności.

Reklama
Reklama

– Odwołaliśmy tylko jeden rejs – to poranny lot do Rzeszowa. Ale należy spodziewać się, że w pierwszej połowie dnia wystąpią opóźnienia. Natomiast wszystkie przekierowane maszyny po zatankowaniu na lotniskach zapasowych ostatecznie wylądują w Warszawie – powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.

Nie tylko siatka LOT-u ucierpiała z powodu rosyjskiego ataku dronów. Odwołany został również poranny rejs Austrian Airlines do Wiednia, nie przyleciał (a więc i nie odleciał) Finnair do Helsinek. Odwołany został również poranny rejs Qatar Airways z Dohy.

Niewielkie – kilkunastominutowe – opóźnienia będą przez cały dzień na lotnisku w Modlinie oraz w Lublinie — wynika z tablicy rozkładów w tych portach. Także na rzeszowskiej Jasionce z tablicy rozkładów wynika, że poza odwołanym porannym połączeniem do Warszawy, poważniejszych zakłóceń nie będzie.

Co się należy pasażerom po opóźnieniu lub odwołaniu lotu

Incydenty z inwazją rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną są z pewnością sytuacją wyjątkową i niezawinioną przez przewoźników. To oznacza, że pasażerowie, których podróż została zakłócona, nie mogą domagać się odszkodowania z powodu niedogodności wywołanych nieplanowaną przerwą w podróży. Należy im się jednak opieka linii lotniczych, którymi podróżują.  Czyli: zapewnienie posiłków oraz bezpłatna zmiana rezerwacji niezależnie od obostrzeń w taryfach, w jakich ich bilety zostały wykupione.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Lotnictwo

Operujące z tych portów samoloty będą opóźnione w środę, 10 września, przynajmniej do późnego popołudnia. Niektóre połączenia zostały odwołane.

Lotnisko Chopina ucierpiało najbardziej na ataku rosyjskich dronów

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Krach w lotach z Europy do USA. Łatwo znaleźć tanie bilety
Transport
Krach w lotach z Europy do USA. Łatwo znaleźć tanie bilety
Piloci Lufthansy w najbliższych dniach zdecydują o strajku
Transport
Latanie we wrześniu tylko dla pasażerów o mocnych nerwach. Idzie fala strajków
Prezes Ryanaira motywuje pracowników. Pasażerowie muszą bardziej uważać
Transport
Prezes Ryanaira motywuje pracowników. Pasażerowie muszą bardziej uważać
Nowy sądny dzień dla europejskiego lotnictwa. Kolejny strajk Francuzów
Transport
Nowy sądny dzień dla europejskiego lotnictwa. Kolejny strajk Francuzów
Polacy mistrzami odbioru paczek. E-commerce nie nadąża za tempem
Transport
Polacy mistrzami odbioru paczek. E-commerce nie nadąża za tempem
Reklama
Reklama
e-Wydanie