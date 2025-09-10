Operujące z tych portów samoloty będą opóźnione w środę, 10 września, przynajmniej do późnego popołudnia. Niektóre połączenia zostały odwołane.

Lotnisko Chopina ucierpiało najbardziej na ataku rosyjskich dronów

Warszawskie Lotnisko Chopina po dwugodzinnej przerwie wznowiło operacje o godz. 7.30. „Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta. Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Bieżący status lotów prosimy sprawdzać na stronie lotniska, szczegółowe informacje uzyskają bezpośrednio u przewoźników” — czytamy na stronie stołecznego portu.

Już w nocy do Katowic zostały przekierowane dwa rejsy LOT-u – z Tokio oraz czarter z Szarm el-Szejk. Samoloty polskiego przewoźnika lecące z Sofii i Bejrutu wylądowały w Poznaniu. Rejs LO 500 z islandzkiego Keflaviku zamiast w Warszawie wylądował w Gdańsku, a we Wrocławiu – samoloty lecące z Rijadu i Tbilisi.

Największe opóźnienia wystąpiły w rejsach, które miały startować z Warszawy w pierwszej kolejności.