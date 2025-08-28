Rzeczpospolita
Ekonomia
UE zniesie cła na amerykańskie towary. W zamian USA mają obniżyć cła na auta

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie ceł na import amerykańskich towarów przemysłowych w ramach umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Ruch Brukseli ma skutkować obniżeniem przez Biały Dom ceł na unijne samochody.

Publikacja: 28.08.2025 20:17

Prezydent USA Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Prezydent USA Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Alicja Podskoczy

Bruksela wykonała pierwszy krok na drodze do wdrożenia umowy ramowej zawartej pod koniec lipca między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen. W czwartek, 28 sierpnia, Komisja Europejska zaproponowała zlikwidowanie ceł na import towarów przemysłowych ze Stanów Zjednoczonych. W zamian Biały Dom ma zredukować stawki celne na europejskie samochody z mocą wsteczną.

Koniec wojny handlowej z USA? Unia Europejska zaczyna wdrażać postanowienia umowy

27 lipca strony zawarły długo wyczekiwany traktat, który ma zakończyć trwającą od kwietnia wojnę handlową. Bruksela poszła na ustępstwo i zgodziła się na obniżenie ceł na amerykańskie dobra, a do tego na zakup w USA energii o wartości 750 mld dol., chipów za 40 mld dol. oraz broni. Tymczasem Stany Zjednoczone zobowiązały się zredukować cła na samochody produkowane w Unii Europejskiej z 27,5 proc. do 15 proc. od pierwszego dnia miesiąca, w którym przedstawiono wniosek legislacyjny UE, a więc od 1 sierpnia. Gabinet Donalda Trumpa wciąż jednak utrzymuje cła na 70 proc. eksportu Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump wita się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen po og
Gospodarka
Znamy warunki handlu między UE a USA

Państwa członkowskie UE powszechnie stwierdziły, że akceptują umowę, uznając ją za mniejsze zło. W przeciwnym razie Trump groził im nałożeniem 30-proc. ceł na prawie wszystkie unijne towary.

Teraz wniosek legislacyjny UE będzie musiał zostać zatwierdzony przez większość z 27 krajów należących do Wspólnoty oraz przez Parlament Europejski. Może to potrwać tygodnie, ale obniżka amerykańskich ceł na samochody z UE ma nastąpić wcześniej.

Propozycja KE składa się z dwóch aktów – jeden ma na celu zniesienie ceł na towary przemysłowe i zapewnienie preferencyjnego dostępu dla amerykańskich owoców morza i niektórych produktów rolnych, a drugi przedłużenie bezcłowego traktowania homarów, obejmującego teraz także homary przetworzone.

Źródło: rp.pl, Reuters

Osoby Donald Trump Organizacje ekonomia Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) Cła Donalda Trumpa

