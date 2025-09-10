Były premier Włoch i były szef Banku Europejskiego, Mario Draghi stwierdził niedawno: „Przez lata Unia Europejska wierzyła, że jej wymiar gospodarczy, z 450 milionami konsumentów, sam w sobie zapewni geopolityczną potęgę i wpływy w międzynarodowych stosunkach handlowych. Ten rok zostanie zapamiętany jako rok, w którym ta iluzja rozwiała się”.

Reklama Reklama

Czy Unia Europejska naprawdę jest słaba?

Draghi wskazał na niepowodzenie Europy w powstrzymaniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kapitulację wobec żądań Donalda Trumpa dotyczących rażąco nierównej umowy handlowej oraz niezdolność do skutecznej reakcji na technologiczne i gospodarcze wyzwania Chin. Draghi nie kwestionował wartości, na których zbudowano Unię Europejską – demokracji, pokoju, wolności, niepodległości, suwerenności, dobrobytu i sprawiedliwości – ale argumentował, że UE okazuje się niezdolna do obrony tych wartości.

Czy UE rzeczywiście jest tak słaba? Badania statystyczne, jak te prowadzone przez Uniwersytet Koreański w Seulu, tej słabości nie potwierdzają. Wręcz przeciwnie. Wynika z nich, że wielopłaszczyznowa potęga Europy jest porównywalna z potęgą Chin, a znacznie większa niż Rosji, pomimo względnej słabości militarnej UE. Powstaje więc pytanie, dlaczego UE działa poniżej swoich możliwości.