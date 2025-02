Wielka Brytania wdrożyła trzecią fazę pobrexitowych przepisów granicznych

Czytaj więcej Eksport Anna Clunes: dialog i stabilne otoczenie biznesowe pomagają relacjom handlowym Nasze narody są bardzo aktywne pod względem gospodarczym, tak więc polsko-brytyjskie powiązania w tej kwestii tworzą gęstą sieć współzależności – mówi Anna Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce.

Czas na warzywa i owoce

Plany rozszerzenia kontroli bezpośrednich na owoce i warzywa były już kilkakrotnie opóźniane, a we wrześniu ubiegłego roku zostały ponownie przesunięte na 1 lipca 2025 roku.

Wiodący brytyjscy detaliści i duże przedsiębiorstwa eksportujące z Unii Europejskiej dysponują odpowiednimi zasobami, by sprostać nowym wymogom, natomiast mniejsi detaliści i hurtownicy skarżą się, że są one nieproporcjonalnie uciążliwe. Brytyjska minister finansów Rachel Reeves powiedziała, że „przygląda się z radością” pomysłowi przedstawionemu przez europejskiego komisarza ds. handlu Maroša Šefčoviča, jakoby Wielka Brytania mogła przystąpić do paneuropejskiego systemu celnego. Jednocześnie wiadomo, że rząd Keira Starmera wyklucza powrót do pełnej unii celnej ze Wspólnotą.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii do Zjednoczonego Królestwa w okresie styczeń-październik 2024 roku osiągnęła 44,9 mld euro.

Negocjator resetu

W styczniu br. brytyjski premier wyznaczył Michaela Ellama do poprowadzenia negocjacji w sprawie resetu z Unią. Ellam opuścił pracę w banku HSBC i został drugim stałym sekretarzem gabinetu ds. Unii Europejskiej i międzynarodowych spraw gospodarczych, najbliższym współpracownikiem Nicka Thomasa-Symondsa, ministra ds. relacji z UE. Jest to postrzegane jako kolejny ruch Wielkiej Brytanii w stronę poprawy relacji z Unią Europejską.

Ellam przez 20 lat pracował jako urzędnik państwowy, w tym przez dwa lata jako dyrektor ds. komunikacji na Downing Street, gdy premierem był Gordon Brown. Były kanclerz George Osborne, który współpracował z Ellamem w ministerstwie skarbu, określił go jako „jednego z najbystrzejszych i najbardziej strategicznych umysłów, wpisującego się w najlepsze tradycje bezstronnej służby cywilnej”.