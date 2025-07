Wystartowała inicjatywa Team Poland. Ma wesprzeć firmy w ekspansji zagranicznej

- instrumenty zabezpieczające transakcje;

- kompleksową wiedzę biznesową (w tym aktualne informacje o przetargach, dostęp do specjalistycznych webinariów oraz zaproszenia na wydarzenia branżowe).

- Jesteśmy liderem wsparcia odbudowy Ukrainy wśród agencji kredytów eksportowych, co przyczyniło się do uznania KUKE za najlepszą na świecie instytucję wsparcia eksportu w zestawieniu Global Trade Review. Ubezpieczamy eksport towarów z Polski do Ukrainy wartości niemal 2 mld zł rocznie, inwestycje bezpośrednie polskich firm oraz projekty w ramach odbudowy i udział w nich naszych podmiotów, oferując instrumenty ubezpieczeniowe i gwarancyjne dla firm i finansujących je instytucji - podkreśla Janusz Władyczak, prezes KUKE.

- Wspierając MŚP w ekspansji zagranicznej, dostrzegamy, że kluczem do sukcesu jest dostęp do rzetelnych informacji, wiarygodnych partnerów i międzynarodowej sieci kontaktów. Enterprise Europe Network zapewnia to wszystko – od udziału w prestiżowych wydarzeniach B2B, przez wsparcie w nawiązywaniu relacji handlowych i technologicznych, po doradztwo w zakresie prawa unijnego i możliwości finansowania z programów UE. Dzięki obecności EEN również na Ukrainie, polskie firmy zyskują realną szansę na budowanie trwałych i partnerskich relacji z ukraińskimi przedsiębiorstwami. Naszą misją jest nie tylko dostarczanie informacji, ale przede wszystkim otwieranie firmom drzwi do międzynarodowych rynków - wskazuje Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP.