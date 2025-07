Wyroby z metalu od polskich producentów zdobyły Wielką Brytanię

W przyszłym roku minie 20 lat odkąd działalność na terenie Wielkiej Brytanii rozpoczęła firma Aluprof UK Ltd. Jest ona spółką zależną Aluprof S.A. i częścią Grupy Kęty, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku. Główna siedziba mieści się w Altrincham nieopodal Manchesteru, firma ma także swoje biuro w Londynie. Obsługuje brytyjską i irlandzką branżę architektoniczną, inżynieryjną i budowlaną w zakresie systemów aluminiowych. To jeden z czołowych dostawców systemów budowlanych z aluminium dla budownictwa komercyjnego i indywidualnego. Oferta obejmuje: okna, drzwi, systemy modułowe, ściany osłonowe, fasady, rolety, bramy garażowe, systemy ramowe oraz bramy wjazdowe.

Wojciech Brożyna, dyrektor zarządzający Aluprof UK Ltd, sięgnąwszy pamięcią do okresu wchodzenia firmy na tamtejszy rynek wspomina, że najpierw w Aluprof zdecydowano się wysłać do Anglii niewielki zespół z Polski, w którego skład wchodził on i kilku innych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Następnie przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne i zatrudniono na miejscu niewielki zespół entuzjastów, mających świadomość korzyści płynących z systemów i usług zapewnianych przez firmę. To właśnie ci pierwsi pracownicy promowali ofertę i pomagali pozyskać pierwsze projekty. Aby zwiększyć świadomość marki, firma dołączyła do kilku stowarzyszeń w Wielkiej Brytanii, a następnie brała udział w ich spotkaniach i wydarzeniach. Zamiast wysokobudżetowych reklam kładziono nacisk na regularną obecność w prasie poprzez PR i materiały redakcyjne, wykorzystywano także marketing szeptany. Po pewnym czasie Aluprof UK Ltd wypracowała wiarygodność, a wraz z nią upowszechniły się entuzjastyczne opinie brytyjskich projektantów i firm elewacyjnych.

Globalny wynalazek