Wrzesień w Londynie będzie atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza przedsiębiorców z branży wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania do współtworzenia stoiska narodowego w ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB”, podczas targów DSEI 2025, które odbędą się w Londynie w dniach 9-12 września 2025 roku. Więcej informacji na stronie www.paih.gov.pl/events/dsei-2025

Speciality & Fine Food Fair 2025 to duże dwudniowe (w tym roku zaplanowane na 9-10 września) targi spożywcze, gdzie można się zapoznać z wysokiej jakości produktami i ich wytwórcami z całego świata. Odbędą się, jak w poprzednich latach, w cieszącej się dużą estymą hali Olympia London w centrum miasta. To już 28. okazja dla polskich MŚP z branży spożywczej, by zaistnieć na tej ważnej imprezie. www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

24-25 września to czas dla eCommerce Expo, największego tego typu wydarzenia w tamtej części Europy, którego tegoroczna edycja organizowana jest w hali Excel London mieszczącej się w londyńskich Dokach. Reklamowane jest jako najlepsze miejsce docelowe dla każdego B2C i B2B, który działa we Wielkiej Brytanii i sprzedaje online, służące odkryciu wszystkiego, co dotyczy ecommerce, od pozyskiwania klientów po logistykę i operacje. www.ecommerceexpo.co.uk

Polskie wydarzenia kulturalne

Organizatorów koncertów i przedstawień, którzy poszukują możliwości zaistnienia ze swoją ofertą w sercu Wielkiej Brytanii powinny zainteresować dwie imprezy: teatralna i muzyczna.